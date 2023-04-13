Зеленський призначив нових керівників Луганської та Сумської ОВА

Офіцери виконуватимуть обов'язки на нових посадах у прикордонних з Росією областях.

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Артема Лисогора призначено керівником Луганської обласної військової адміністрації, а Володимир Артюх працюватиме на посаді голови Сумської ОВА. На сайті президента Володимира Зеленського опубліковані відповідні укази 12 квітня.

Призначення Лисогора регламентовано указом №213/2023. В указі №212/2023 вказано подробиці щодо призначення генерал-лейтенанта Артюха.

Артем Лисогор і Володимир Артюх

Хто такий Володимир Артюх

Володимир Артюх народився 8 травня 1958 року в місті Благовіщенськ, що розташований в Амурській області Російської Федерації. Навчався у Харківському вищому військовому авіаційному командному училищі зв'язку, Військово-повітряній академії ім. Ю.О. Гагаріна, Національній академії оборони України.

Проходив службу на посадах у командуванні Військово-повітряних сил – від старшого офіцера групи технічного забезпечення до начальника організаційно-мобілізаційного управління. Він отримав посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ у 2009 році.

Військовий загалом 37 років присвятив Збройним силам України. У 2020 році балотувався до Вінницької міської ради. Президент України Володимир Зеленський до Дня Незалежності вручив у 2022 році генералу-лейтенанту Орден За заслуги І ступеня.

Хто такий Артем Лисогор

Артем Лисогор працював у Житомирській області на посаді заступника начальника ГУ Нацполіції. У період з жовтня 2021-го до червня 2022 року отримав відрядження на схід України, де виконував відповідні обов'язки та завдання на посаді заступника командувача Об'єднаних сил. Він відповідав за залучення сил та засобів підрозділів Нацполіції. Полковник брав участь в обороні населених пунктів навколо Сєвєродонецька. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Нагадаємо, Зеленський 10 квітня призначив нового голову Київської ОДА. Ним став Руслан Кравченко. Він у 2014-2015 роках брав участь в АТО. Виконував обов'язки на посаді прокурора Східного регіону України в Бахмуті та Дебальцевому.