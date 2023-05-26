У отца недавно назначенного зампреда СБУ Наумюка нашли действующий паспорт РФ, — "Схемы"

Как выяснили журналисты, паспорт не был отозван и отсутствует в перечне недействительных паспортов на веб-сайте МВД России.

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Отца нового заместителя главы Службы безопасности Украины Сергея Наумюка, уличили в наличии действующего российского паспорта. Это подтверждено выпиской из системы "Роспаспорт", сообщают 28 мая журналисты проекта "Схемы"

Согласно расследованию, паспорт не был аннулирован и не значится в списке недействительных паспортов на сайте МВД России.

Сам Наумюк ранее признавал, что его отец и брат имеют российское гражданство, но утверждал, что они отказались от него "по бытовым причинам". Согласно пресс-службе СБУ, Наумюк прошел все необходимые проверки перед назначением на должность, а его родственники ожидают отмены гражданства РФ, однако рассмотрение соответствующих заявлений блокируется уполномоченными органами России.

Фото: Схемы Фото: Схемы Фото: Схемы

Согласно выписке из реестра "Роспаспорт", отец Наумюка, Анатолий Наумюк, получил российский паспорт в 2015 году. В настоящее время он имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России.

Номер паспорта не находится в списке недействительных паспортов, что было подтверждено проверкой в Главном управлении по вопросам миграции МВД России.

Впервые о наличии российского гражданства у отца Наумюка стало известно после расследования о конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), где Сергей Наумюк был одним из кандидатов. Наумюк изначально отрицал эту информацию, но позднее признал, что его отец и брат получили российские паспорта, но заявления на отказ от гражданства РФ были поданы.

Назначение Сергея Наумюка заместителем председателя СБУ было объявлено президентом Владимиром Зеленским 25 мая. Пресс-служба СБУ подчеркнула, что все необходимые проверки были проведены перед назначением на должность.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Наумюка заместителем главы Службы безопасности Украины в четверг, 25 мая.

Также напомним, 13 апреля в базах МВД росСМИ обнаружили паспорт РФ главы УПЦ МП митрополита Онуфрия, который не значится в реестрах аннулированных документов.