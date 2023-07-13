"Я ничего не понимаю": в Николаеве женщина набросилась на прохожую из-за украинского языка (видео)

В полиции заявили, что возбуждено дело по статье о равноправии граждан. Фигурантка, как сообщается, бросалась на прохожих за украинский язык.

В Николаеве полиция открыла уголовное дело против женщины, которая набросилась на прохожую за украинский язык. Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевской области в Facebook.

Так, местный активист и военнослужащий Территориальной обороны Илья Зелинский 11 июля поделился видео с женщиной, которая начала конфликт с прохожей девушкой за то, что та говорила на украинском языке.

По словам Зелинского, девушка, которая и сняла ролик, шла по улице и говорила с кем-то на украинском языке. Однако женщине это не понравилось.

Девушка пыталась выяснить, почему женщина ее обижает, однако та упорно повторяла, что не понимает украинский язык

"Я не понимаю этого языка, кон***ная", — сказала женщина прохожей.

На видео женщина угрожает позвать своего мужа или еще "кого-то". В конце концов она обратилась к другому прохожему мужчине, чтобы тот решил конфликт, но он ей не помог.

Полиция завела уголовное дело

И вот 13 июля стало известно, что николаевская полиция открыла уголовное дело по этому случаю.

"Во время мониторинга правоохранители обнаружили в социальной сети сообщение, в котором автор отметил, что в областном центре женщина на видео унижает на улице прохожих из-за общения на украинском языке", — сказано в сообщении правоохранителей.

Они отметили, что было открыто дело по статье по ч.1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины. На данный момент полиция пытается установить участников инцидента.

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