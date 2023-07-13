В Киеве задержали наркодилера с кокаином на 100 тысяч долларов (фото, видео)

Задержанный перевозил "товар" из Мукачево в столицу, зашив его в сидение своей машины. Если вину наркодилера докажут, он может провести за решеткой до двенадцати лет.

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В Киеве в Шевченковском районе полиция задержала наркодилера, который хранил в сидении машины килограмм кокаина на сумму 100 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в городе Киеве.

По информации ведомства, поставщиком оказался мужчина родом из Мукачево. Ранее он уже был судим за совершение преступлений против собственности, наркопреступлений и незаконного обращения оружия. Наркодилер перевозил кокаин из города Мукачево в столицу Украины, вшив пакет с наркотиками в сиденье автомобиля "Ауди". Правоохранителям обнаружили "товар", благодаря работе кинологической службы.

"В ходе проверки и дальнейшего документирования факта реализации наркотического вещества мы разоблачили в Киеве поставщика кокаина во время очередной перевозки "товара". Во время безотлагательного обыска автомобиля "Ауди", на котором передвигался наркодилер, следователи с привлечением кинологической службы обнаружили и изъяли вшитую в водительское сиденье пакет с кокаином", — рассказал и.о. начальника управления по борьбе с наркопреступностью в городе Киеве Александр Дыбов.

Фото: Нацполиция

В операции участвовали полицейские, а также работники управления по борьбе с наркопреступностью города Киева.

Если вину дилера докажут, следующие двенадцать лет он может провести за решеткой.

Фокус писал 6 июля о том, что почти половина претендентов на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре употребляли наркотики. При проверке участников конкурса на полиграфе выяснилось, что из 43 кандидатов, 17 имели проблемы с наркотиками. В комиссии, которая занималась проведением конкурса рассказали, что некоторые участники ходили на специальные курсы противодействия полиграфу.

Также Фокус рассказывал, что в начале июля в Белом доме обнаружили белый порошок. Предположительно речь шла о кокаине. Вещество нашли в рабочей зоне Западного крыла, где расположен Овальный кабинет, пресс-центр, а также офисы и рабочие места для сотрудников президента. Там регулярно бывают сотни людей.