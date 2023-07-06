В Белом доме найден белый порошок: первые тесты говорят, что это был кокаин, – СМИ

Вещество было обнаружено в "рабочей зоне Западного крыла", где расположен Овальный кабинет, пресс-центр, а также офисы и рабочие места для сотрудников президента.

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Секретная служба США начала расследование по факту обнаружения в Белом доме белого порошка. Об этом пишет The Washington Post 4 июля, ссылаясь на двоих официальных лиц, знакомых с ситуацией.

В публикации говорится, что по данным предварительного теста, найденное в воскресение вещество является кокаином.

"У нас есть желтая полоса с надписью гидрохлорид кокаина", — сообщил пожарный из отдела опасных материалов округа Колумбия.

По словам представителя Секретной службы США Энтони Гульельми, образец в лабораторию для дальнейшего тестирования. Он также добавил, что на момент обнаружения вещества президента Джо Байдена не было в резиденции.

Сообщается, что белый порошок был найден в "рабочей зоне Западного крыла" и не представляет угрозы. Власти сейчас выясняют "причины и способы" того, как предполагаемый кокаин мог попасть в Белый дом.

По данным Reuters, вещество было обнаружено во время обычной проверки Секретной службой района. Как отмечают в издании, в Западном крыле расположен Овальный кабинет, пресс-центр, а также офисы и рабочие места для сотрудников президента. Там регулярно бывают сотни людей.

Напомним, что агенты ФБР, которые 11 августа провели обыск у бывшего президента США Дональда Трампа в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли одиннадцать комплектов секретных документов.

Ранее, 12 января, в частной резиденции президента США Джо Байдена была найдена партия документов с секретными пометками. Бумаги были обнаружены в гараже вместе со спортивной машиной 1960-х годов.