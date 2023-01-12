В гараже возле машины: у Байдена снова нашли секретные документы, – BBC

По словам журналистов, американского президента смущает обнародование второй партии документов, обнаруженных в его доме в Уилмингтоне.

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В частной резиденции президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена была найдена партия документов с секретными пометками. В службе BBC пишут, что на генерального прокурора США будет оказано давление касательно публикации подробностей и назначения адвокатов по данному делу.

"Обнародование второй партии секретных документов очень смущает президента. Хуже всего, что они были найдены в его гараже вместе со спортивной машиной 1960-х годов — не самое безопасное место", — отмечают журналисты.

Генеральный прокурор намерен провести по данному инциденту пресс-конференцию, однако дата пока не известна. В публикации также говорится, что от генпрокурора будут требовать назначения специального адвоката и обнародования информации о найденных документах.

По словам журналистов издания The New York Times, в белом Доме пока не ответили на вопросы о содержании находок и о том, был ли у кого-то к ним доступ. Байден также уклонился от вопроса репортера касательно хранения секретных бумаг рядом с автомобилем.

"Мой Corvette стоит в запертом гараже, так что он не стоит на улице", — сказал Джо Байден, пообещав поговорить об этом позже.

Адвокат президента Ричард Заубер подтвердил, что документы были найдены на складе в гараже резиденции в Уилмингтоне и в соседней комнате.

"Во время проверки юристы обнаружили среди личных и политических документов небольшое количество дополнительных записей администрации Обамы-Байдена с секретными пометками", — сообщил Заубер.

Ранее, 10 января журналисты также сообщили об обнаружении секретных бумаг в личном кабинете Джо Байдена. Речь шла о документах времен его вице-президентства, среди которых были материалы по Украине, Ирану и Великобритании. По словам лидера США, он не знает об их содержании.

Фокус также писал о том, что в октябре прошлого года секретные документы были обнаружены в частной резиденции бывшего президента США Дональда Трампа. Среди найденных бумаг ФБР нашла записи о ядерной программе Ирана и разведданные по Ирану.