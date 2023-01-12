У гаражі біля машини: у Байдена знову знайшли секретні документи, — ВВС

За словами журналістів, американського президента бентежить оприлюднення другої партії документів, виявлених у його будинку у Вілмінгтоні.

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У приватній резиденції президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена знайшли партію документів із секретними позначками. У службі ВВС пишуть, що на генерального прокурора США чинитимуть тиск щодо публікації подробиць і призначення адвокатів у цій справі.

"Оприлюднення другої партії секретних документів дуже бентежить президента. Найгірше, що вони були знайдені в його гаражі разом зі спортивною машиною 1960-х років, — не найбезпечніше місце", — зазначають журналісти.

Генеральний прокурор має намір провести щодо цього інциденту пресконференцію, проте дата поки що не відома. У публікації також ідеться, що від генпрокурора вимагатимуть призначення спеціального адвоката й оприлюднення інформації про знайдені документи.

За словами журналістів видання The New York Times, у Білому домі поки що не відповіли на запитання щодо змісту знахідок і про те, чи був у когось доступ до них. Байден також ухилився від питання репортера щодо зберігання секретних паперів поряд із автомобілем.

"Мій Corvette стоїть у замкненому гаражі, тож він не стоїть на вулиці", — сказав Джо Байден, пообіцявши поговорити про це пізніше.

Адвокат президента Річард Заубер підтвердив, що документи знайшли на складі в гаражі резиденції у Вілмінгтоні та в сусідній кімнаті.

"Під час перевірки юристи виявили серед особистих і політичних документів невелику кількість додаткових записів адміністрації Обами-Байдена із секретними позначками", — повідомив Заубер.

Раніше 10 січня журналісти також повідомили про виявлення секретних паперів в особистому кабінеті Джо Байдена. Йшлося про документи часів його віцепрезидентства, серед яких були матеріали щодо України, Ірану та Великобританії. За словами лідера США, він не знає про їхній зміст.

Фокус також писав про те, що в жовтні минулого року секретні документи було виявлено в приватній резиденції колишнього президента США Дональда Трампа. Серед знайдених паперів ФБР знайшло записи про ядерну програму Ірану та розвіддані щодо Ірану.