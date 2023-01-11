В личном офисе президента США нашли секретные документы: Байден не знал их содержания

В кабинете были найдены материалы с грифом высшей степени секретности, когда Джо Байден был на посту вице-президента США. Согласно закону, после истечения срока его полномочий эти документы должны были находиться в Национальном архиве.

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В личном кабинете президента США Джо Байдена были обнаружены секретные документы времен его вице-президентства, в числе которых были служебные записки разведки США и информационные материалы по Украине, Ирану и Великобритании. Теперь Минюст выясняет, каким образом документы периода 2013-2016 годов с грифом высшей степени секретности (SCI) попали в личное бюро Байдена, а сам президент заявил, что не знает их содержания. Об этом 10 января рассказали журналисты телеканала CNN.

В материале говорится о том, что секретные правительственные документы были обнаружены в закрытом на замок шкафу адвокатами главы Белого дома в ноябре 2022 года при освобождении офисных помещений в Центре дипломатии и глобального взаимодействия при Университете Пенсильвании. Этим офисом Байден пользовался после ухода с поста вице-президента США, на котором он находился с 2009 по 2017 годы.

Проблема заключается в том, что по закону "О президентских документах" лица, занимающие федеральные должности, обязаны сдавать официальные документы и секретные записи по окончании своей государственной службы. Однако до сих пор непонятно почему эти бумаги были доставлены в личный кабинет Байдена, после того, как он покинул пост вице-президента. Ведь в этом случае документы должны были быть сданы в Национальный архив

В связи с ситуацией пресс-секретарю офиса советника Белого дома Иэну Сэмсу был задан конкретный вопрос — почему команда Байдена не сообщила об обнаружении секретных документов в ноябре. На это чиновник ответил, что он ограничен в комментариях, поскольку Министерство юстиции изучает этот вопрос, а подробности будут представлены позже.

Комментарии Байдена

После обнародования этой информации глава Белого дома заявил, что он не знал, что некоторые секретные документы были доставлены в его личный кабинет после того, как он покинул пост вице-президента. По его словам, адвокаты сделали то, что должны были сделать — после обнаружения бумаг срочно об этом сообщили в Национальный архив.

"Я был удивлен, когда узнал, что в этот офис были доставлены какие-то правительственные документы. Люди знают, что я серьезно отношусь к секретным документам и секретной информации", — заявил американский президент.

Журналисты уже проводят параллель между этим эпизодом и событиями в октябре 2022 года, когда в доме Дональда Трампа сотрудники ФБР нашли десятки секретных документов. Однако эти случаи принципиально отличаются, так как в случае с Байденом, найденные документы сразу были переданы в архив при их обнаружении. Что касается Трампа, то сотрудникам Национального архива пришлось месяцами торговаться с ним по поводу возврата правительственных документов. В итоге бывший президент вернул 15 коробок, однако некоторые бумаги он оставил при себе.

Республиканцы требуют расследования

Новость об обнаружении секретных документов стала "горячей" в Палате представителей. Республиканцы заявили, что этот случай требует тщательного расследования. Так Джеймс Комер, который возглавляет комитет по надзору Палаты представителей заявил, что планирует обратиться в Национальный архив для получения информации о секретных документах. А новый председатель комитета по разведке Палаты представителей от республиканцев Майк Тернер направил письмо директору Национальной разведки Аврилу Хейнсу с просьбой "немедленно рассмотреть и оценить ущерб".

Ранее сообщалось, что бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в четырех преступлениях. Журналисты The Washington Post 19 декабря 2022 сообщили, что обвинения выдвинул специальный комитет Палаты представителей, который занимается расследованием штурма Капитолия 6 января 2021 года.