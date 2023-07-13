У Києві затримали наркодилера з кокаїном на 100 тисяч доларів (фото, відео)

Затриманий перевозив "товар" із Мукачева до столиці, зашивши його в сидіння своєї машини. Якщо провину наркодилера доведуть, він може провести за ґратами до дванадцяти років.

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У Києві в Шевченківському районі поліція затримала наркодилера, який зберігав у сидінні машини кілограм кокаїну на суму 100 тисяч доларів. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в місті Києві.

За інформацією відомства, постачальником виявився чоловік родом із Мукачева. Раніше він уже був судимий за скоєння злочинів проти власності, наркозлочинів та незаконного обігу зброї. Наркодилер перевозив кокаїн із міста Мукачево до столиці України, вшивши пакунок із наркотиками в сидіння автомобіля "Ауді". Правоохоронцям виявили "товар", завдяки роботі кінологічної служби.

"У ході перевірки та подальшого документування факту реалізації наркотичної речовини ми викрили в Києві постачальника кокаїну під час чергового перевезення "товару". Під час невідкладного обшуку автомобіля "Ауді", на якому пересувався наркодилер, слідчі із залученням кінологічної служби виявили та вилучили вшитий у водійське сидіння пакунок із кокаїном", — розповів в.о. начальника управління боротьби з наркозлочинністю в місті Києві Олександр Дибов.

Фото: Нацполіція

В операції брали участь поліцейські, а також працівники управління по боротьбі з наркозлочинністю міста Києва.

Якщо провину дилера доведуть, наступні дванадцять років він може провести за ґратами.

Фокус писав 6 липня про те, що майже половина претендентів на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вживали наркотики. Під час перевірки учасників конкурсу на поліграфі з'ясувалося, що з 43 кандидатів, 17 мали проблеми з наркотиками. У комісії, яка займалася проведенням конкурсу розповіли, що деякі учасники ходили на спеціальні курси протидії поліграфу.

Також Фокус розповідав, що на початку липня в Білому домі виявили білий порошок. Імовірно, йшлося про кокаїн. Речовину знайшли в робочій зоні Західного крила, де розташований Овальний кабінет, пресцентр, а також офіси і робочі місця для співробітників президента. Там регулярно бувають сотні людей.