Украина начала переговоры о покупке у Болгарии ядерных реакторов из РФ, — Минэнерго (видео)
Речь идет о двух реакторах, которые помогут заместить генерацию ЗАЭС. Министр энергетики Герман Галущенко не ответил, когда и как состоится покупка.
Украинская власть ведет переговоры о приобретении двух ядерных реакторов в Болгарии. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, как передали 15 июля в "Мы-Украина".
Чиновник подтвердил старт переговоров, но объяснил, что конкретных решений пока нет.
"Я могу подтвердить, что Украина начала переговоры с Болгарией на эти темы. А когда, и как, и состоится ли (закупка, — ред.) — это открытые вопросы", — сказал глава Минэнерго.
Министр объяснил, что ядерные реакторы помогли бы увеличить генерацию в энергосистеме Украины. По его словам, уровень генерации упал из-за отключения ныне оккупированной российскими войсками Запорожской электростанции.
"Это быстрый путь замещения генерации Запорожской станции", — подчеркнул Галущенко.
По данным СМИ, речь идет о реакторах с недостроенной атомной электростанции "Белене". Оборудование было произведено Россией.
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