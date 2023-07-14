Украина начала переговоры о покупке у Болгарии ядерных реакторов из РФ, — Минэнерго (видео)

Речь идет о двух реакторах, которые помогут заместить генерацию ЗАЭС. Министр энергетики Герман Галущенко не ответил, когда и как состоится покупка.

Украинская власть ведет переговоры о приобретении двух ядерных реакторов в Болгарии. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, как передали 15 июля в "Мы-Украина".

Чиновник подтвердил старт переговоров, но объяснил, что конкретных решений пока нет.

"Я могу подтвердить, что Украина начала переговоры с Болгарией на эти темы. А когда, и как, и состоится ли (закупка, — ред.) — это открытые вопросы", — сказал глава Минэнерго.

Министр объяснил, что ядерные реакторы помогли бы увеличить генерацию в энергосистеме Украины. По его словам, уровень генерации упал из-за отключения ныне оккупированной российскими войсками Запорожской электростанции.

"Это быстрый путь замещения генерации Запорожской станции", — подчеркнул Галущенко.

По данным СМИ, речь идет о реакторах с недостроенной атомной электростанции "Белене". Оборудование было произведено Россией.

Напомним, по прогнозам энергетиков, в этом году зима в Украине будет не менее тяжелой, чем предыдущая. Как объяснили специалисты, украинским городам грозят отключения света даже в случае отсутствия атак ВС РФ.

14 июля в Украине объявлен І (желтый) уровень опасности. Во всех регионах кроме западных ожидается град. На Севере, Западе и в Центре Украины может быть похолодание.

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