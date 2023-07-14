"Знаковые и выдающиеся": Забужко и Сенцов стали лауреатами высшей награды Франции (видео)

Писательницу Оксану Забужко и режиссера Олега Сенцова наградили Орденом Почетного легиона. Сенцов появится на вручении даже несмотря на полученную недавно контузию.

Франция наградила писательницу Оксану Забужко и режиссера Олега Сенцова Орденом Почетного легиона. Отличия им в Софиевском соборе в центре Киева вручит французский посол Этьен де Понсен. Об этом говорится в публикации посольства в соцсетях.

"В день Национального праздника в саду Святой Софии Этьен де Понсен имеет честь от имени президента Эмманюэля Макрона вручить награды Национального ордена Почетного легиона Оксане Забужко и Олегу Сенцову, знаковым и выдающимся личностям Украины", — заявили в посольстве Франции в Украине.

Посол записал видеообращение, в котором описал Забужко как известную на весь мир украинскую писательницу, которая "борется за защиту украинского языка и культуры".

Также он подчеркнул, что Сенцов в течение пяти лет был политзаключенным Кремля и был освобожден в 2019 году. Понсен отметил, что сейчас режиссер "отважно воюет на фронте". Дипломат сказал, что недавно Сенцов получил контузию в бою, но сможет присутствовать на вручении награды.

"Их имена хорошо известны во Франции и Европе, они оба сейчас борются за свободу и независимость Украины: госпожа Забужко — на литературном фронте, а господин Сенцов — на поле боя", — заявил посол.

Понсен выразил "самые искренние и самые горячие" поздравления.

Видеообращение посла Этьена де Понсена

Орден Почетного легиона — высшая награда Франции, которую присуждает президент за военные или гражданские заслуги.

Напомним, 13 июля министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко показал, как будет выглядеть Родина-Мать после установки украинского тризуба на щите. По его словам, монумент будет декоммунизирован до Дня Независимости Украины.

11 июля после продолжительной болезни умер чешский писатель, автор романа "Невыносимая легкость бытия" Милан Кундера. Ему было 94 года.