Пожар на АЗС в Киеве: в больнице умер подросток, который был в машине во время ДТП

Сообщается, что умерший пассажир был братом 21-летнего водителя. Оба родственника с ожогами находились в реанимации в тяжелом состоянии.

В результате ДТП, из-за которого 9 июля возник пожар на АЗС на Броварском проспекте в Киеве, в больнице скончался 17-летний подросток. Об этом рассказала пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии порталу "РБК-Украина".

По предварительным данным, автомобиль Audi на большой скорости двигался по Броварскому проспекту. Водитель совершил съезд в сторону автозаправки, но не успел затормозить. В результате машина врезалась в резервуар с топливом, что и стало причиной пожара на АЗС. В результате пострадал подросток, который 14 июля скончался из-за полученных травм.

По словам Гирдвилис, умерший пассажир был братом 21-летнего водителя. Оба родственника с ожогами находились в реанимации. Врачи оценивали их состояние как тяжелое. Также в результате инцидента пришлось госпитализировать одного из работников АЗС. Его состояние было средним.

Напомним, что 9 июля сообщалось о пожаре на АЗС. Всего в тушении огня были задействованы 30 человек личного состава ГСЧС. Также на месте работали 5 единиц специальной техники.

Также 9 июля сообщалось, что вечером на Киевщине в результате ДТП погиб ребенок. Погибшему мальчику было 2 года, также от столкновения пострадали дети в возрасте 8 и 15 лет. Авария произошла ночью в селе Нежиловичи.