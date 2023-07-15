В общежитии вуза в Виннице прозвучал взрыв: полиция открыла дело о самоубийстве, — СМИ

По предварительным данным, взорвался предмет не военного происхождения. Погиб 39-летний мужчина, который проживал в общежитии и делал там ремонт.

В ночь на 15 июля произошел взрыв в общежитии Винницкого национального аграрного университета. Об этом сообщила официальный представитель Национальной полиции Винницкой области Зарина Маевская, передает "Суспілне".

В результате взрыва один человек погиб. Предварительно, взорвался не военный арсенал.

"Около полуночи в полицию поступило сообщение о взрыве в одной из комнат общежития. Прибыв на место происшествия, было обнаружено тело 39-летнего мужчины. Он временно проживал в этой комнате и одновременно проводил там ремонтные работы", — рассказала Зарина Маевская.

По словам представительницы, больше никто не пострадал. Люди были эвакуированы. После завершения всех следственных действий, им удалось вернуться в свои комнаты.

Полиция открыла уголовное дело по статье 115 часть 1 (умышленное убийство) с отметкой о самоубийстве.

Напомним, 6 июля сообщалось, что в Винницкой области двое учеников восьмого и пятого класса подожгли кабинет директора. Дети также разбили мебель и технику.