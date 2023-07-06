Двое школьников ради развлечения подожгли кабинет директора в Винницкой области (фото, видео)

Несовершеннолетние братья также разбили мебель и технику, после чего скрылись. По факту поджога начато уголовное производство.

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В Винницкой области двое учеников восьмого и пятого класса подожгли кабинет директора. Дети также разбили мебель и технику, после чего скрылось. Полиция обнаружила злоумышленников через пару часов после поступления сообщения о пожаре. Братья объяснили, что подожгли кабинет директора, чтобы развлечься. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Винницкой области.

По словам начальника отделения полиции №1 Жмеринского районного отдела полиции Александра Клименко, информация о пожаре в одной из школ поступила утром 5 июля. На место происшествия сразу выехали полицейские и спасатели. После ликвидации возгорания правоохранители обнаружили признаки поджога.

Фото: Нацполиция

Злоумышленников искали всем личным составом полиции. Также к операции были подключены кинологи, криминалисты и следователи областного главка. Разыскали двух братьев, совершивших поджог, в том же населенном пункте, где находится их школа.

"В результате пожара никто не пострадал. Размер причиненного ущерба устанавливается", – сообщили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по факту умышленного уничтожения и повреждения имущества, совершенного путем поджога, по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. За совершение подобного преступление грозит лишение свободы сроком до десяти лет. Так как дети не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, старшему 13 лет, а младшему 10, за совершенное преступление будут отвечать родители.

Школьники подожгли кабинет директора, чтобы развлечься

Фокус ранее писал о том, что в Хьюстоне, США, обнаружили 25-летнего мужчину, который 8 лет считался пропавшим без вести. Последний раз его видели 6 марта 2015 года в возрасте 17 лет во время прогулки с собаками. Сейчас парень считает, что является другим человеком по имени Хулио Торреас и уверен,что ему 14 лет.