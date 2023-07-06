Двоє школярів заради розваги підпалили кабінет директора у Вінницькій області (фото, відео)

Неповнолітні брати також розбили меблі та техніку, після чого втекли. За фактом підпалу розпочато кримінальне провадження.

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У Вінницькій області двоє учнів восьмого і п'ятого класу підпалили кабінет директора. Діти також розбили меблі та техніку, після чого втекли. Поліція виявила зловмисників через кілька годин після надходження повідомлення про пожежу. Брати пояснили, що підпалили кабінет директора, щоб розважитися. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

За словами начальника відділення поліції №1 Жмеринського районного відділу поліції Олександра Клименка, інформація про пожежу в одній зі шкіл надійшла вранці 5 липня. На місце події одразу виїхали поліцейські та рятувальники. Після ліквідації загоряння правоохоронці виявили ознаки підпалу.

Фото: Нацполіція

Зловмисників шукали всім особовим складом поліції. Також до операції залучили кінологів, криміналістів і слідчих обласного главку. Розшукали двох братів, які вчинили підпал, у тому ж населеному пункті, де розташована їхня школа.

"Унаслідок пожежі ніхто не постраждав. Розмір завданих збитків встановлюється", — повідомили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного знищення та пошкодження майна, вчиненого шляхом підпалу, за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. За вчинення подібного злочину загрожує позбавлення волі строком до десяти років. Оскільки діти не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, старшому 13 років, а молодшому 10, за скоєний злочин відповідатимуть батьки.

Школярі підпалили кабінет директора, щоб розважитися

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