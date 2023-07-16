День государственного суверенитета: как Рада приняла историческое решение в 1990 году (фото)

В Минкульте поделились уникальными кадрами, которые уже стали историей. 33 года назад народные депутаты приняли решение, что определило Украину как самостоятельное государство.

16 июля в Украине отмечается День государственного суверенитета, который был принят 33 года назад. Все это время украинцы доказывают всему миру, что имеют собственную историю и культуру. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Ровно 33 года назад народные депутаты Верховной Рады приняли декларацию о государственном суверенитете, которая стала основой для новой Конституции и собственных законов. Все это определило нашу страну как суверенное государство в пределах существующих границ.

"Сегодня мир вдохновляется тем, как мы защищаем и продолжаем бороться за свою государственность", — говорится в сообщении.

Декларация о государственном суверенитете: как это было

На опубликованных Министерством культуры и информационной политики кадрах можно увидеть, как митингующие в этот день с флагами ожидали, пока народные депутаты окончательно примут решение, которое определило наше будущее.

В Украине отмечают 33-ю годовшину Дня государственного суверенитета Фото: Министерство культуры В Украине отмечают 33-ю годовшину Дня государственного суверенитета Фото: Министерство культуры

Также можно увидеть, как народные депутаты ожидают принятие решения. В результате из 385 человек, которые зарегистрировались в зале, 335 выступили за это решение. Всего 4 народных депутата выступили против, а еще 26 решили не голосовать. Решение было принято.

В Украине отмечают 33-ю годовшину Дня государственного суверенитета Фото: Министерство культуры В Украине отмечают 33-ю годовшину Дня государственного суверенитета Фото: Министерство культуры

На следующем кадре можно увидеть народных депутатов от "Народного совета" после голосования за Декларацию о государственном суверенитете Украины (слева направо): Левко Гороховский, Олесь Шевченко, Левко Лукьяненко, Степан Хмара, Михаил Горынь, Богдан Ребрик, Ирина Калинец, Вячеслав Чорновил, Богдан Горынь, Генрих Алтунян, Михаил Косив.

В Украине отмечают 33-ю годовшину Дня государственного суверенитета Фото: Министерство культуры

В честь годовщины по этому поводу высказался и Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в социальной сети Facebook. Он отметил, что с принятым 33-года назад решением никак не может смириться Российская Федерация.

"Именно эта Декларация определила Украину как суверенное государство! В пределах существующих границ и с правом украинской нации на самоопределение. И именно эта Декларация стала фундаментом нашей независимости. Независимость, с которой имперская Россия не смогла смириться", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 июля сообщалось, что Верховная Рада официально перенесла даты 3 популярных украинских праздников. Речь идет про Рождество, День украинской государственности и День защитников и защитниц.