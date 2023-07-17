Была под "веществами": экс-депутатку Киевсовета Арьеву будут судить за ДТП (фото)

Виновница признала свою вину. Однако, она отрицает факт присутствия наркотических веществ в ее крови.

Бывшую депутатку Киевсовета будут представлять перед судом по обвинению в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Киевская городская прокуратура подала в суд обвинительный акт против гражданки Украины, экс-депутатки Киевского городского совета, в связи с совершением ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения (в соответствии с ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).

В пресс-службе прокуратуры не называют имени обвиняемой.

Однако, в СМИ указали, что в данном случае речь идет о 23-летней Ярине Арьеве, которая является бывшей депутаткой Киевсовета от политической партии "Евросолидарность" и дочерью народного депутата от партии "Европейская солидарность" Владимира Арьева.

Сама Ярина Арьева известие не комментировала.

Что известно об аварии при участии Ярины Арьевой

27 ноября 2022 года подозреваемая, находясь за рулем автомобиля марки Volkswagen Polo, сбила женщину-пешехода на пешеходном переходе, что привело к серьезным телесным повреждениям пострадавшей. Согласно версии прокуратуры, во время вождения подозреваемая находилась в состоянии наркотического опьянения.

В соответствии с законодательством, санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

ДТП при участии Ярины Арьевой

Ярина Арьева, на своей странице в социальной сети, признала свою вину в совершении происшествия, однако отрицает нахождение в состоянии наркотического опьянения. Она утверждает, что инцидент произошел во время блекаута на неосвещенной улице, и она двигалась со скоростью ниже средней.

Напомним, что 11 июля судебно-психологическая экспертиза показала, что судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр пребывал в состоянии алкогольного опьянения, когда совершил наезд на нацгвардейца Вадима Бондаренко.