Работал под видом "Пункту незламності": в Тернополе разоблачили ночной клуб (фото)

После жалоб местных жителей полицейские провели обыск в заведении, в ходе которого нашли пакетики с каннабисом, ампулы с неизвестным веществом и таблетки синего цвета.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в центре Тернополя заведение, которое работало в комендантский час. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

Как отмечают в полиции, к ним неоднократно поступали жалобы от жителей улицы Сечевых Стрельцов о том, что в общепите играет громко музыка и торгуют запрещенными веществами. При этом владелец помещения позиционировал это место, как "Пункт незламності".

Сообщается, что правоохранители пришли с обысками в заведение примерно в 23:30 и обнаружили там 68 человек, включая персонал. Среди посетителей было 26 девушек и 29 мужчин призывного возраста.

Полиция пришла с обыском в заведени в Тернополе

Во время комендантского часа в заведении было 68 человек

В полиции также заявили, что изъяли и направили на экспертизу два пакетика с каннабисом, две ампулы с неизвестным веществом и таблетки синего цвета.

Среди посетителей клуба было 29 мужчин призывного возраста

В публикации не упоминается название заведения, однако по данным издания ZAXID.NET, речь идет о клубе "Лысый", что на улице Сечевых Стрельцов. Руководитель клуба Тарас Ковальчук сказал журналистам, что это уже пятая попытка правоохранительных органов произвести обыск в его заведении.

При этом предприниматель не ответил на вопрос о том, во время комендантского часа в его заведении находились посетители и персонал.

Напомним, что по данным МВД от 15 июля, в Тернопольской области гадалка пообещала за 300 тысяч долларов решить проблемы с законом директору одного из медицинских центров на Буковине. Она убедила клиента, обратившейся к ней за помощью, что может договориться с влиятельными людьми в своем окружении.

Ранее, 4 июля, стало известно о том, что руководитель Тернопольского областного совета Михаил Головко, задержанный на взятке, вернулся на работу. Чиновник отметил, что с 3 июля находится на работе и выполняет обязанности и задачи.