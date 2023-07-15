Гадалка из Терпольщины за $300 тысяч обещала решить проблемы с законом (фото)

Женщина предлагала обратиться к своим влиятельным знакомым, которые за деньги могут повлиять на уголовное производство. Также она порекомендовала своего адвоката из Киева. За свои услуги гадалка просила 300 тысяч долларов.

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В Тернопольской области гадалка пообещала за 300 тысяч долларов решить проблемы с законом директору одного из медицинских центров на Буковине. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, гадалка убедила клиента, обратившейся к ней за помощью, что может договориться с влиятельными людьми в своем окружении, которые за деньги поспособствуют закрытию уголовного производства. Кроме того, женщина предложила воспользоваться услугами ее знакомого адвоката в Киеве. За пособничество она просила 300 тысяч долларов.

"Мужчина обратился к адвокату из Киева, который должен был представлять его законные интересы во время расследования, в котором директор медучреждения является фигурантом. Адвокат за денежное вознаграждение пообещал повлиять на представителей правоохранительных органов", — добавили в МВД.

Адвоката задержали на получении взятки в размере 10 тысяч долларов Фото: Нацполиция

Задержать правонарушителей удалось на получении взятки. Следователи вышли на адвоката, когда тому передавали 10 тысяч долларов. Фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Ведется досудебное расследование.

Отметим, что директор медицинского центра, обратившего за помощью к гадалке, является фигурантом уголовного производства, зарегистрированного по фактам хищения и легализации более 15 млн гривен бюджетных средств.

Напомним, 5 июля НАБУ сообщили, что задержали помощницу действующего народного депутата Верховной Рады Людмилы Марченко при получении взятки за оформление разрешения на выезд военнообязанных за границу по системе "Шлях". Позже появились подробности дела: подозрение получила и сама нардеп Марченко. Следователи вели видеонаблюдение за имением народного депутата Верховной Рады. На кадры попал момент, когда ее помощница принесла 2 800 долларов, а парламентарий пыталась перебросить деньги через забор, чтобы избавиться от доказательств против себя.

Фокус 4 июля писал, что задержанный за взятку глава Тернопольского облсовета Михаил Головко вернулся на работу. Чиновник считает предъявленные ему обвинения коварной и циничной провокацией и готов пройти детектор лжи.