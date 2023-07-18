Прогноз погоды на 19 июля: какие регионы Украины накроют дожди (карта)

В западных областях пройдут кратковременные дожди, местами сильные. На остальной территории Украины — без осадков.

19 июля, в Украине будет тепло. На Закарпатье и Прикарпатье прогнозируют кратковременный дождь и грозу. На остальной территории — без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

На Западе температура воздуха ночью будет колебаться от 11⁰ до 16⁰ тепла, днем столбики термометров поднимутся до 25-28⁰ тепла. Ночью — без осадков, днем — умеренный кратковременный дождь, местами — грозы.

В Ивано-Франковске синоптики прогнозируют сильный дождь, в Ужгороде — дождь с грозой (І уровень опасности, желтый). В Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях в первой половине дня местами кратковременный дождь.

Во Львовской области — ночью переменная облачность, без осадков, температура: +15°...+13°C. Днем — переменная облачность, кратковременный дождь. Температура: +25°...+27°C.

Метеорологические предупреждения Фото: Укргидрометцентр

В высокогорье Карпат ночью — от 9⁰ до 14⁰ тепла, днем — 16-21⁰ тепла.

На Юге Украины без осадков. В Одесской и Херсонской областях синоптики прогнозируют небольшую облачность, температура воздуха днем от +28° до +31°.

В центральных областях Украины будет облачно. Температура воздуха ночью будет от +13°, днем до +29°.

В северных областях температура воздуха составит +14°...+25°, небольшая облачность, без осадков.

Прогноз погоды на 19 июля Фото: укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В Киевской области 19 июля будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +12-17°, а днем поднимется до +23-28°.

В Киеве завтра будет ночью переменная облачность, без осадков. Температура: +17°...+15°, ветер северо-западный 5-10 м/с. Днем — переменная облачность, без осадков. Температура: +25°...+27°.

Ранее, 13 июля, Фокус сообщал, что в Европу пришла "церберская жара", которая бьет температурные рекорды. Жителям отдельных стран Европы придется буквально выживать в условиях ужасной жары. Кое-где температура может достигать 48,8°.