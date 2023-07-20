В Украине впервые провели трансплантацию костного мозга 2-месячному ребенку (фото)

4-летний брат малыша стал донором стволовых клеток. Мальчика врачи уже выписали из медицинского учреждения и он поехал в Ивано-Франковскую область.

В Украине специалисты киевского "Охматдета" впервые провели трансплантацию костного мозга (ТКМ) двухмесячному Максиму, малышу из Ивано-Франковской области. Об этом сообщили в Facebook учреждения.

У ребенка после рождения обнаружили тяжелый комбинированный иммунодефицит. Только пересадка костного мозга могла спасти маленького пациента.

Благодаря скринингу болезнь удалось выявить еще до появления первых симптомов. Впоследствии специалисты начали лечение.

Медики отметили, что мальчику поставили диагноз — тяжелый комбинированный иммунодефицит. Лишь 5% детей без трансплантации костного мозга выживают при этом заболевании. В целом 95% умирают в основном от инфекций. Это наследственное генетическое заболевание, которое на протяжении поколений негативно влияло на членов семьи мальчика и отнимало их жизни.

Донором костного мозга для Максима стал его 4-летний брат Евгений. Максиму не было еще и 2 месяцев, когда ему провели трансплантацию. Это самый маленький пациент в Украине, которому провели ТКМ.

Иммунная система мальчика была скорректирована благодаря трансплантации костного мозга. Теперь у него есть шанс на полноценное и длительное. Его иммунная система способна справиться с вызовами и больше не боится инфекций. Маленького пациента выписали из больницы.

Напомним, 10 июля стало известно, что в Украине впервые пересадили сердце ребенку. Врач-кардиохирург Борис Тодуров провел трансплантацию. Новое сердце получила девочка 6 лет.