В Минюсте собираются нарастить производство в украинских тюрьмах (видео)

Как отмечает Денис Малюська, Украина вряд ли вернется к масштабу производства в тюрьмах времен СССР, однако можно воссоздать тот уровень хотя бы на треть.

В Министерстве юстиции Украины намерены расширить количество рабочих мест для заключенных. Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона 20 июля.

"Сейчас мы находимся на этапе, когда мы хотим существенно расширить количество свободных рабочих мест и количество производств в тюремной системе", — заявил Денис Малюська.

По словам министра, сейчас делается акцент на производстве, чтобы тюрьмы могли нормально обеспечить занятость заключенных. По его словам, преступники не должны с утра до вечера сидеть в одной комнате.

"Чтобы они не сидели в камерах, не смотрели друг на друга, и не творили там "чудеса", — сказал глава ведомсва.

Как отмечает Денис Малюська, для того, чтобы заключенные украинцы могли работать, нужно создавать рабочие места и приобретать соответствующее оборудование.

"К показателям СССР мы, конечно, не вернемся, но хотя бы на треть воссоздать то, что было тогда. Напомню, тогда тюрьмы работали как одни из мощнейших производств в стране", – сказал он.

Напомним, что в этом же интервью Денис Малюська сообщил, что в Украине планируют запустить онлайн-бронирование платных камер в СИЗО. По его словам, такая идея появилась из-за большого спроса. Платные камеры функционируют по всей Украине.

Мы также писали о том, что 10 июля народные депутаты предложили уменьшить срок пребывания в тюрьме в обмен на чтение книг. Читать предлагают не любые книги, а лишь утвержденные Минюстом на украинском языке в электронном или печатном виде.

Ранее, 19 мая, правозащитник Олег Цвилый рассказал Фокусу, что в ближайшее время можно ожидать вторую волну помилования украинских заключенных для пополнения рядов Вооруженных сил Украины.