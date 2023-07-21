"Принципиальная позиция": глава Минкульта Ткаченко подал заявление об отставке

По словам Ткаченко, он пошел на такой шаг из-за "волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны".

Глава Министерства культуры Александр Ткаченко подал заявление об отставке. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

По его словам, он пошел на такой шаг из-за "волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны".

"Принес сегодня вечером Премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны. Лишь потом удивился заявлению Президента по этому же вопросу", — написал Ткаченко.

По его словам, культура во время войны очень важна, так как важны не только территории, но и люди.

"Это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего", — написал Ткаченко.

Он сказал, что частные и бюджетные деньги, которые во время войны тратятся на культуру, не менее важны, чем те средства, которые уходят на покупку дронов.

"Культура – это щит нашей идентичности и наших границ. И это принципиальная моя позиция против других", — отметил чиновник.

Напомним, что в вечернем обращении 20 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил найти замену министру культуры. По словам главы государства, во главу угла должна ставиться победа, а граждане должны ощущать, что бюджетные средства расходуются целесообразно.

"Я предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые сейчас действительно нужны — в мире есть люди, которые могут помочь, — объяснил президент. — А второй: попросил рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины".