Не первый случай: во Львове пытались похитить прах агента НКВД Кузнецова

Мэр города Андрей Садовый назвав "бестолковым" человека, пытавшегося вскрыть надгробную плиту. Полиция пока не разглашает детали инцидента.

В ночь на понедельник, 24 июля, во Львове на Холме Славы произошла попытка похищения праха агента НКВД и советского диверсанта-разведчика Николая Кузнецова. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, уточнив, что эта попытка для преступников была неудачной.

По фотографии, которая была опубликована, видно, что неизвестные пытались поднять надгробную плиту для доступа к останкам Николая Кузнецова. Однако их попытка оказалась неудачной.

Утром, на месте происшествия, обнаружены следы преступления, свидетельствующие о попытке похищения праха агента НКВД.

"Какое-то бестолковое хотело украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция. Повторюсь. Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим. По деталям в ГУР", – написал Андрей Садовый.

В полиции пока не разглашают детали инцидента.

Это уже не первый инцидент, связанный с попытками неизвестных лиц украсть прах Николая Кузнецова. Двумя годами ранее, 1 января 2021 года, была зафиксирована попытка сделать подкоп к его могиле. Подкоп был обнаружен в клумбе, находящейся позади памятника на могиле Кузнецова, а яма сверху была закрыта доской в попытке прикрыть преступление.

Напомним, что прах лидера знаменитой рок-группы Motorhead Иэна Фрэйзера Килмистера, более известного как Лемми, вложили в пули и подарили их близким друзьям умершего артиста.