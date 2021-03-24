Прах лидера рок-группы Motorhead вложили в пули и раздали друзьям музыканта (фото, видео)

Перед смертью Лемми лично попросил распорядиться его прахом именно таким образом.

Прах лидера знаменитой рок-группы Motorhead Иэна Фрэйзера Килмистера, более известного как Лемми, вложили в пули и подарили их близким друзьям умершего артиста. Об этом сообщает NME.

Отмечается, что перед кончиной артист лично попросил распорядиться его прахом именно таким образом.

Бывший ведущий MTV Рики Рахтман рассказал в своем Twitter, что получил одну из таких пуль и расплакался.

Аналогичные презенты достались бывшему профессиональному теннисисту Пэту Кэшу и Уитфилду Крейну из группы Ugly Kid Jo.

[ + – ] twitter.com/RikiRachtman/Пуля из праха Лемми

Лемми скончался 28 декабря 2015 года, через четыре дня после своего 70-го дня рождения. Накануне у него диагностировали рак.

Лемми − основатель и бессменный участник рок-группы Motorhead (бас-гитарист и вокалист). Его сценический имидж и грубый голос сделали музыканта одной из самых узнаваемых культовых личностей рока. Он был известен не только музыкальными достижениями, но и стилем жизни, неотъемлемую часть которого составляли алкоголь, сигареты и наркотики.

Группа Motorhead основана Килмистером в 1975 году. Стиль песен Motorhead относят к хард-року, либо хэви-метал и даже тяжелому рок-н-роллу.

В рядах Motorhead побывало в общей сложности 11 человек, группа выпустила 22 альбома. Наибольшей популярности группа достигла в начале 1980-х годов: альбом 1980 года Ace of Spades стал золотым, заняв четвёртое место в британском хит-параде, а диск No Sleep ʼtil Hammersmith стал первым в чартах через 5 дней после выхода.

В 2020 году журнал Rolling Stone поместил Лемми на 33 место в списке 50 величайших басистов всех времен.