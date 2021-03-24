Прах лідера рок-групи Motorhead вклали в кулі і роздали друзям музиканта (фото, відео)

Перед смертю Леммі особисто попросив розпорядитися його прахом саме так.

Прах лідера знаменитої рок-групи Motorhead Іена Фрейзера Кілмістера, більш відомого як Леммі, вклали в кулі і подарували їх близьким друзям померлого артиста. Про це повідомляє NME.

Зазначається, що перед смертю артист особисто попросив розпорядитися його прахом саме так.

Колишній ведучий MTV Рікі Рахтман розповів у своєму Twitter, що отримав одну з таких куль і розплакався.

Аналогічні презенти дісталися колишньому професійному тенісисту Пету Кешу та Уітфілду Крейну з групи Ugly Kid Jo.

[ + – ] twitter.com/RikiRachtman/Пуля з прахом Леммі

Леммі помер 28 грудня 2015 року, через чотири дні після свого 70-го дня народження. Напередодні у нього діагностували рак.

Леммі — засновник і беззмінний учасник рок-групи Motorhead (бас-гітарист і вокаліст). Його сценічний імідж і грубий голос зробили музиканта однією з найбільш впізнаваних культових особистостей року. Він був відомий не тільки музичними здобутками, а й стилем життя, невід'ємною частиною якого були алкоголь, сигарети і наркотики.

Група Motorhead заснована у Кілмістері у 1975 році. Стиль пісень Motorhead відносять до хард-року, або хеві-метал і навіть важкого рок-н-ролу.

В рядах Motorhead побувало загалом 11 осіб, група випустила 22 альбоми. Найбільшої популярності група досягла на початку 1980-х років: альбом 1980 року Ace of Spades став золотим, зайнявши четверте місце у британському хіт-параді, а диск No Sleep'til Hammersmith став першим у чартах через 5 днів після виходу.

У 2020 році журнал Rolling Stone помістив Леммі на 33 місце у списку 50 найвеличніших басистів всіх часів.