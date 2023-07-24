Стояли в очереди на пункте пропуска: в Польше пострадали 8 украинцев (фото)

По данным полиции, бус с украинцами влетел в грузовик, который стоял в очереди. Все пострадавшие нуждались в госпитализации.

На пункте пропуска в Медыке в Польше произошло ДТП, в котором пострадали 9 человек. Среди них — 8 граждан Украины. Об этом сообщает сайт местной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на участке автодороги между Перемышлем и Медикой в очереди из авто, которые пытались пересечь границу с Украиной. Бус с украинцами, который ехал из Вроцлава, влетел в грузовик, который стоял в очереди впереди. Из-за чего пассажиры транспортного средства получили травмы.

По данным полиции, водитель буса пытался объехать припаркованные на обочине авто и не справился с управлением. В результате столкновения пострадали 8 граждан Украины в возрасте от 17 до 61 года. Все они нуждались в госпитализации.

Драгер показал, что 34-летний водитель буса был трезв. Его задержали для выяснения обстоятельств ДТП.

Напомним, что в Польше 15 агентов Кремля планировали взрывать поезда с оружием для Украины. Также шпионы готовили диверсии по заказу разведки РФ. По законам Польши, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что двое пьяных в польском городе Ополе напали на украинку с тремя детьми. Мужчина и женщина на вид 25-27 лет выкрикивали "Слава Путину" и оскорбляли многодетную мать. полиции Ополя сообщили, что открыли производство по ст. 257 Уголовного кодекса (оскорбление по национальному признаку).