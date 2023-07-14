Скандал в Польше: двое пьяных в Ополе напали на украинку с тремя детьми (фото)

Мужчина и женщина на вид 25-27 лет выкрикивали "Слава Путину" и оскорбляли многодетную мать. Злоумышленников разыскивает полиция, им может грозить до трех лет тюрьмы.

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В польском городе Ополе произошел неприятный инцидент: двое пьяных местных жителей оскорбляли украинку с тремя детьми и выкрикивали "Слава Путину". Об этом сообщает местное издание Nowa Trybuna Opolska.

По информации СМИ, жертвой агрессии стала 45-летняя Надежда, родом из Тернополя. Женщина более 20 лет работает уборщицей в Ополе и хорошо знает город. По словам Надежды, местные всегда были с ней дружелюбными. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину она много раз слышала слова поддержки от поляков и ни разу до случившегося не встречалась с проявлением какой-либо агрессией в адрес своей семьи.

Несколько дней назад Надежда вместе с детьми 8, 10 и 13 лет, приехавшими навестить маму во время каникул, возвращалась на автобусе с прогулки домой. В транспорт зашли мужчина и женщина на вид около 25-27 лет. От них резко пахло алкоголем. Парочке не понравилось, что Надежда разговаривает с детьми на украинском языке. Они вышли из автобуса на той же остановке, что и мать с детьми, и начали выкрикивать оскорбления.

Фото: Родослав Димитров/ Nowa Trybuna Opolska

Оба были агрессивно настроены и преградили дорогу матери и детям, чтобы те не смогли вернуться домой. В какой-то момент они толкнули Надежду, после чего направились в сторону магазина. В это время украинка решила вызвать полицию.

Фото: Родослав Димитров/ Nowa Trybuna Opolska

"Диспетчер сказала ждать на месте до прибытия патруля. Мы сели на остановке. Но между тем они (обидчики) вернулись. Этот парень помахал нам бутылкой в ​​лицо и сказал нам выйти из остановки. Он восклицал "Слава Путину и Украину чертовски". Он показал средний палец, прежде чем сесть в автобус" — рассказала Надежда.

В полиции Ополе сообщили, что открыли производство по ст. 257 Уголовного кодекса (оскорбление по национальному признаку). После установления личностей обидчиков, им может грозить срок до 3 лет.

Фокус рассказывал 10 июля, что польские спецслужбы задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России. Мужчина живет за границей с 2019 года. За финансовое вознаграждение от россиян он фотографировал военные объекты и морские порты.