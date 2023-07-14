Скандал у Польщі: двоє п'яних в Ополі напали на українку з трьома дітьми (фото)

Чоловік і жінка на вигляд 25-27 років вигукували "Слава Путіну" і ображали багатодітну матір. Зловмисників розшукує поліція, їм може загрожувати до трьох років в'язниці.

Related video

У польському місті Ополе стався неприємний інцидент: двоє п'яних місцевих жителів ображали українку з трьома дітьми та вигукували "Слава Путіну". Про це повідомляє місцеве видання Nowa Trybuna Opolska.

За інформацією ЗМІ, жертвою агресії стала 45-річна Надія, родом із Тернополя. Жінка понад 20 років працює прибиральницею в Ополі та добре знає місто. За словами Надії, місцеві завжди були з нею доброзичливими. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона багато разів чула слова підтримки від поляків і жодного разу до того, що трапилося, не стикалася з проявом будь-якої агресії на адресу своєї сім'ї.

Кілька днів тому Надія разом із дітьми 8, 10 і 13 років, які приїхали провідати маму під час канікул, поверталася автобусом із прогулянки додому. У транспорт зайшли чоловік і жінка на вигляд приблизно 25-27 років. Від них різко пахло алкоголем. Парочці не сподобалося, що Надія розмовляє з дітьми українською мовою. Вони вийшли з автобуса на тій самій зупинці, що й мати з дітьми, і почали вигукувати образи.

Фото: Родослав Димитров/ Nowa Trybuna Opolska

Обидва були агресивно налаштовані й перегородили дорогу матері та дітям, щоб ті не змогли повернутися додому. У якийсь момент вони штовхнули Надію, після чого попрямували в бік магазину. У цей час українка вирішила викликати поліцію.

Фото: Родослав Димитров/ Nowa Trybuna Opolska

"Диспетчерка сказала чекати на місці до прибуття патруля. Ми сіли на зупинці. Але тим часом вони (кривдники) повернулися. Цей хлопець помахав нам пляшкою в обличчя і сказав нам вийти із зупинки. Він вигукував "Слава Путіну і Україні до біса". Він показав середній палець, перш ніж сісти в автобус", — розповіла Надія.

У поліції Ополя повідомили, що відкрили провадження за ст. 257 Кримінального кодексу (образа за національною ознакою). Після встановлення осіб кривдників, їм може загрожувати термін до 3 років.

Фокус розповідав 10 липня, що польські спецслужби затримали українця за підозрою в шпигунстві на користь Росії. Чоловік живе за кордоном з 2019 року. За фінансову винагороду від росіян він фотографував військові об'єкти та морські порти.