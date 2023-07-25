Не понравился шум: в Одессе во дворе жилого дома мужчина расстрелял шумную компанию

В разгар конфликта, как отмечают правоохранители, мужчина сделал несколько выстрелов в сторону оппонентов, ранив двух из них, после чего выбросил пистолет в цветник и убежал домой.

В Одессе мужчина устроил стрельбу и ранил нескольких человек из-за шума рядом с его домом, сообщили в Главном управлении Национальной полиции а Одесской области.

По информации правоохранителей, происшествие произошло в ночь с 23 на 24 июля во дворе частного домовладения на улице Макаренко, где компания мужчин в возрасте 26, 31 и 42 лет по приглашению одного из жителей дома проводила время в беседке, расположенной на территории общего пользования.

"Возмущенный якобы громким поведением отдыхающих 55-летний житель другой части этого же дома вышел к ним с пистолетом и начал словесную перепалку, которая сопровождалась грубой нецензурной бранью", — говорится в сообщении нацполиции.

В разгар конфликта мужчина произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов, ранив двух из них в область голени и бедра. После чего, злоумышленник выбросил оружие в цветник и убежал домой.

Соседи, услышав перестрелку, вызвали полицию. Пострадавшие с ранениями обратились за медицинской помощью.

Правонарушителя задержали патрульные и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас следователи ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли с места происшествия незарегистрированный пистолет, похожий на боевой. У подозреваемого по месту жительства провели обыск и изъяли патроны к указанному оружию.

Проводится экспертиза, по выводам которой будет решаться вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в незаконном обращении с оружием.

Правонарушителю сообщено о подозрении в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УКУ). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, 22 июля вооруженный сибиряк захватил дом Януковича и открыл огонь по силовикам. Мужчина серьезно подготовился к обороне — он одет в бронежилет, а в руках автомат и гранаты. Российские паблики сообщают, что бойцы Росгвардии пошли на штурм и в поселке "Шервуд" слышна стрельба.

Кроме того, 19 июня в Одесской области во время вручения повестки произошла стрельба. В военкомате признали, что их сотрудник выстрелил в воздух в общественном месте "с целью остановки группового давления". Правоохранители начали уголовное производство.