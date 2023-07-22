Стрельба в Подмосковье: вооруженный сибиряк захватил дом Януковича и открыл огонь по силовикам

Мужчина серьезно подготовился к обороне — он одет в бронежилет, а в руках автомат и гранаты. Российские паблики сообщают, что бойцы Росгвардии пошли на штурм и в поселке "Шервуд" слышна стрельба.

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В частном доме в коттеджном поселке "Шервуд" в Московской области, который принадлежит беглому Виктору Януковичу, забаррикадировался мужчина в бронежилете, каске, с автоматом и гранатами в руках. Прибывший на место происшествия правоохранители пытались выдворить незваного гостя, однако после недолгого разговора вооруженный мужчина взял охранника и полицейского в заложники. Об этом 22 июля написал Telegram-канал 112.

Журналисты пишут, что по словам местных жителей, ранее в этом доме жил Янукович, но он якобы оформлен на некую Ларису В. Однако является ли захватчик ее родственником или же он вломился в чужой дом пока неизвестно.

События развивались следующим образом. На пульт к охранникам поступил сигнал о проникновении в дом Януковича. Когда сотрудник ЧОП и участковый приехали на место вызова, то увидели внутри разбросанные бутылки со спиртным. К ним вышел мужчина с автоматом в руках и гранатами.

Правоохранители сразу же вызвали сотрудников полиции и ФСБ, и когда те подъехали к дому, то выяснилось, что охранника и участкового уже были заперты на втором этаже. Позже стало известно, что им удалось сбежать через окно, и вооруженный гость остался в доме один.

Прибывший на место участковый полицейский "потребовал прекратить противоправные действия, однако мужчина высказал в его адрес угрозы применения насилия и продемонстрировал оружие".

"После этого мужчина забаррикадировался и стал стрелять из окон дома в сторону сотрудников полиции. Сотрудники готовятся к штурму. Предварительно, мужчина приехал из другого города и страдает психическим расстройством", — пишут российские СМИ.

Как выяснилось незваным гостем в доме Януковича оказался 35-летний уроженец Красноярского края Вячеслав Черненко. Он забаррикадировался на втором этаже здания, отказался идти на контакт, а вместо разговоров периодически открывал огонь в сторону силовиков.

В итоге прибывшие к дому бойцы СОБР решили пойти на штурм. Силовики применили газовые гранаты, но Черненко не сдавался и вел ответный огонь.

На момент публикации история не закончилась. Российские паблики сообщают, что сотрудники СОБРа Росгвардии пытаются вести с сибиряком переговоры.

Ранее сообщалось, что 30 июня в Международном аэропорту Кишинева произошла стрельба. Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в потолок и забаррикадировался в помещении аэропорта.