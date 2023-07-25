"Наша страна, наши правила": в Польше болельщики "Lecha Poznań" угрожают украинцам

Болельщики говорят, что отдельные группы украинцев в Познани ведут себя не как гости, они нападают на других людей и оскорбляют их. Из-за этого граждане Украины в Познани получили предупреждение.

Сообщество сторонников познанского "Леха" проводит "просветительские беседы" с украинцами. Об этом пишет польское издание "Еpoznan.pl".

Отмечается, что в одной из своих групп в Фейсбук фанаты "Леха" разместили публикацию с угрозами украинцам.

"Мы слышали, что группа людей из-за восточной границы не может вести себя как гость на чужбине и вместо того, чтобы оценить гостеприимство и возможность безопасной жизни, они нашли способ не скучать, нападая группой на людей слабее себя. Поэтому мы спонтанно собрались, чтобы провести просветительские беседы. Мы понимаем, что молодежь имеет свои права и все делали глупости, но имейте в виду, что вы не дома, и мы не позволим вам вводить свои правила в нашей стране. Советуем начать быть вежливыми. Наша страна, наши правила!", — говорится в публикации фанатов "Lecha Poznań".

Пост получил более 6000 реакций в виде "лайков" или сердечек. В комментариях есть также слова благодарности за отношение болельщиков.

В местной полиции прочитали противоречивое сообщение и начали искать его автора и людей на фото.

"Мы не вмешивались в этот вопрос, но мы анализируем ситуацию на предмет возможного разжигания ненависти или попыток запугивания", прокомментировал представитель великопольской полиции Анджей Боровяк.

Напомним, что двое пьяных поляков в Ополе напали на украинку с тремя детьми. Мужчина и женщина выкрикивали "Слава Путину" и оскорбляли многодетную мать. В полиции открыли производство по ст. 257 Уголовного кодекса (оскорбление по национальному признаку).

Ранее сообщалось, что на пункте пропуска в Медыке в Польше произошло ДТП, в котором пострадали 9 человек. Среди них — 8 граждан Украины.