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Выехал с больным отцом: Дубинский отдыхает с девушкой в Барселоне, — соцсети (фото)

Татьяна Вишневская
Фото: pravda.com.ua | Антон Швец опубликовал снимки, на которых по татуировке идентифицировал народного депутата

Ранее Александр Дубинский признал, что получил разрешение на выезд из Украины для сопровождения больного отца. Блогер Антон Щвец утверждает, что сейчас нардеп находится в Испании.

26 июля украинский блогер и политический деятель Антон Щвец опубликовал скриншоты из соцсетей женщины, которая, по его словам, находится в романтических отношениях с политиком Александром Дубинским. Об этом известно из публикации в Telegram.

"Скрины с отдыха Дубинского у своей девушки в Барселоне прямо сейчас", — написал Щвец.

На опубликованных снимках можно увидеть фото, сделанное в постели, на котором видно татуировку. Похожее тату имеет на ноге Дубинский.

Фото: Антон Швец
Фото: Антон Швец
Фото: Антон Швец

Стоит отметить, что на момент публикации материала доступ к соцсетям девушки ограничен. Теперь публикации не может увидеть пользователь, который не получил разрешение у владелицы аккаунта.

Также блогер сообщил имя девушки Дубинского. По данным Швеца, ее зовут Елена Деккерт.

Дубинский за границей: с чего начался скандал

25 июля Антон Швец опубликовал пост о том, что Министерство здравоохранения помогает депутату Александру Дубинскому выехать за границу.

В публикации говорится, что нардеп вывез отца из временно оккупированного Донецка в Украину, несмотря на опасность из-за обстрелов ВС РФ, чтобы позже получить разрешение на выезд в Европу.

Снимок, опубликованный Антоном Швец
Фото: Антон Швец

Нардеп признал, что получил разрешение на выезд за границу

Дубинский отреагировал на обвинения в соцсетях. Он подтвердил, что получил право на выезд из Украины для сопровождения отца в иностранную онкологическую клинику.

"В связи со сложным диагнозом и отсутствием возможности для лечения отца в Украине, мы вынуждены проводить часть анализов и терапии за рубежом. Для этого мы обратились в Минздрав со всеми подтверждающими документами и получили право выехать", — написал политик.

Пост Александра Дубинского от 25 июля
Фото: Скриншот

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал Фокусу, что нардеп Юрий Аристов должен был ехать на рабочую встречу в Литву, а оказался на Мальдивах.

26 июля стало известно о том, что президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает создание Государственного реестра санкций. По замыслу он будет содержать актуальную информацию обо всех субъектах, в отношении которых применены персональные санкции.