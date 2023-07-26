Выехал с больным отцом: Дубинский отдыхает с девушкой в Барселоне, — соцсети (фото)

Ранее Александр Дубинский признал, что получил разрешение на выезд из Украины для сопровождения больного отца. Блогер Антон Щвец утверждает, что сейчас нардеп находится в Испании.

26 июля украинский блогер и политический деятель Антон Щвец опубликовал скриншоты из соцсетей женщины, которая, по его словам, находится в романтических отношениях с политиком Александром Дубинским. Об этом известно из публикации в Telegram.

"Скрины с отдыха Дубинского у своей девушки в Барселоне прямо сейчас", — написал Щвец.

На опубликованных снимках можно увидеть фото, сделанное в постели, на котором видно татуировку. Похожее тату имеет на ноге Дубинский.

Фото: Антон Швец Фото: Антон Швец Фото: Антон Швец

Стоит отметить, что на момент публикации материала доступ к соцсетям девушки ограничен. Теперь публикации не может увидеть пользователь, который не получил разрешение у владелицы аккаунта.

Также блогер сообщил имя девушки Дубинского. По данным Швеца, ее зовут Елена Деккерт.

Дубинский за границей: с чего начался скандал

25 июля Антон Швец опубликовал пост о том, что Министерство здравоохранения помогает депутату Александру Дубинскому выехать за границу.

В публикации говорится, что нардеп вывез отца из временно оккупированного Донецка в Украину, несмотря на опасность из-за обстрелов ВС РФ, чтобы позже получить разрешение на выезд в Европу.

Снимок, опубликованный Антоном Швец Фото: Антон Швец

Нардеп признал, что получил разрешение на выезд за границу

Дубинский отреагировал на обвинения в соцсетях. Он подтвердил, что получил право на выезд из Украины для сопровождения отца в иностранную онкологическую клинику.

"В связи со сложным диагнозом и отсутствием возможности для лечения отца в Украине, мы вынуждены проводить часть анализов и терапии за рубежом. Для этого мы обратились в Минздрав со всеми подтверждающими документами и получили право выехать", — написал политик.

Пост Александра Дубинского от 25 июля Фото: Скриншот

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал Фокусу, что нардеп Юрий Аристов должен был ехать на рабочую встречу в Литву, а оказался на Мальдивах.

26 июля стало известно о том, что президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает создание Государственного реестра санкций. По замыслу он будет содержать актуальную информацию обо всех субъектах, в отношении которых применены персональные санкции.