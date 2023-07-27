"Смешно и грустно": в здании комитета Рады по вопросам энергетики отключили свет из-за неуплаты

Здание, в котором расположены профильные комитеты парламента, формально принадлежит гостинице "Национальный". Ранее подобные курьезы уже случались — поставщик отключал отопление.

В среду, 26 июля, в Киеве в здании, в котором находятся комитет Верховной Рады по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики и комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг отключили свет за неуплату. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

"И смешно, и грустно. У нас в здании комитета пропал свет. Отключили за неуплату. Самое смешное что в этом здании находится наш комитет (по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики) и комитет ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг", — сказал Ярослав Железняк.

Он отметил, что подобные истории уже случались, в частности, с отоплением. Однако, по его словам, формально здание, в котором расположены комитеты Рады, формально принадлежит отелю "Национальный".

Ярослав Железняк добавил, что впоследствии свет вернули.

Напомним, 28 июня председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в осенне-зимний период в украинской энергосистеме снова появится серьезный дефицит. Однако есть условия, при которых энергосистема зимой сможет работать без перебоев.

21 июня стало известно, что СБУ задержала "спящего" агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Он был работником НЭК "Укрэнерго" и готовил атаки на электроподстанции в пяти областях Украины. По решению суда подозреваемого поместили в СИЗО.