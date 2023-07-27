В Украине из-за непогоды без света остались более 260 тысяч потребителей: детали

Больше всего от непогоды пострадала энергетическая система в Киевской области, где без света осталось 239 населенных пунктов, в которых проживает почти 98 тысяч потребителей.

В Украине из-за непогоды без света 27 июля осталось 260 тысяч абонентов в более 700 населенных пунктах Винницкой, Волынской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей. Об этом сообщает Министерство энергетики.

Отмечается, что были обесточены магистральные линии оператора системы передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго" в Полтавской, Львовской, Одесской, Киевской областях.

Также из-за неблагоприятных погодных условий отключились линии межгосударственного соединения с Молдовой и Польшей.

В Министерстве энергетики отметили, что больше всего от непогоды пострадала Киевская область, где обесточены 239 населенных пунктов, без света остались почти 98 тысяч потребителей.

Также сообщается, что ремонтная кампания на объектах генерации — тепловой, гидро- и атомной — продолжается. Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для покрытия потребностей потребителей, поэтому дефицита нет.

Стоит заметить, что за сутки 26 июля в Донецкой области из-за обстрелов обесточивались 13 населенных пунктов. Также без питания осталась угольная шахта, где под землей находились работники, к счастью шахтеров успешно вывели на поверхность.

Без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Сообщается, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью, так за 26 июля энергетики запитали более 40 тысяч потребителей.

Напомним, что 13 июля директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что украинцам стоит придерживаться правила по сокращению потребления электричества в пиковые часы, иначе энергетики будут вынуждены вернуть веерные отключения света по всей стране.

Напомним, 28 июня в "Укрэнерго" рассказали, будут ли проблемы с электричеством зимой. Как пояснил председатель правления компании Владимир Кудрицкий, украинцев в холодное время года ждут новые испытания.