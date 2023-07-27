На Харьковщине задержали коллаборанта, который "сливал" данные о перемещении авиации ВСУ (фото)

Злоумышленник фиксировал не только перемещение украинских вертолетов, а также "отчитывался" оккупантам о последствиях обстрелов военных РФ. Ему грозит до 8 лет заключения.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании вражеского информатора в результате контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Харьковщины. Злоумышленник собирал для российских оккупантов актуальные разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в Купянском районе.

По данным правоохранителей, коллаборационист подробно сообщал о направлениях полетов армейской авиации ВСУ, в частности ударных вертолетов, а также передавал агрессору маршруты перемещения бронетанковых подразделений украинских войск вблизи линии фронта.

Кроме того, фигурант присылал захватчикам фото последствий российских воздушных ударов по местным объектам гражданской инфраструктуры, в том числе многоквартирных домах граждан.

По данным следствия, российским информатором оказался местный житель, который был "на связи" с боевиком одной из оккупационных группировок РФ на восточном фронте.

Полученные разведданные вражеский приспешник передавал своему "контактеру" в закрытый чат в одном из популярных мессенджеров.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении за несанкционированное распространение информации о перемещении техники ВСУ.

Сейчас он находится под стражей, продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

К слову, 27 июля, контрразведка Службы безопасности (СБУ) задержала агента российской разведки, который готовил новый воздушный удар по Харькову.

Напомним, 26 июля, СБУ сообщила о подозрении бывшему митрополиту Роменской епархии УПЦ (МП) Алексею Масленникову, который бежал в Россию после начала полномасштабного вторжения. Там он благословлял российских военных.