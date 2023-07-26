Митрополит с Сумщины благословлял оккупантов: ему сообщили о подозрении, — СБУ

Епископ выехал в РФ после начала полномасштабного вторжения и поддержал агрессию Кремля. Более того, как отмечают в СБУ, подозреваемый восхвалял решение Владимира Путина о проведении частичной мобилизации в России.

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После начала полномасштабного вторжения бывший митрополит Роменской епархии УПЦ (МП) Алексей Масленников сбежал в Россию, где совместно с представителями РПЦ благословлял российских военных, воюющих против Украины. Служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении. Об этом рассказали в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего митрополита Роменской епархии УПЦ (МП) Алексея Масленникова, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины", — говорилось в сообщении.

Отметили, что епископ выехал в РФ после начала полномасштабного вторжения и поддержал агрессию Кремля. Тогда как в сентябре 2022 года он принял участие в богослужении в монастыре Свердловской области, где вместе с представителями РПЦ благословлял оккупантов, воюющих против Украины. Также он восхвалял решение российского президента Владимира Путина о проведении мобилизации для пополнения группировок РФ.

В результате СБУ сообщила митрополиту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности, ведь пока он скрывается от правосудия на территории России. Масленникову грозит тюремное заключение.

Напомним, СБУ задержала экс-главу юридического отдела Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской облгосадминистрации. В начале полномасштабного вторжения он пошел на сотрудничество с оккупантами.

Также СБУ сообщила о подозрении 11 российским военным, которые причастны к убийству украинцев во время оккупации Бучи в Киевской области.