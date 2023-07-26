Митрополит із Сумщини благословляв окупантів: йому повідомили про підозру, — СБУ

Єпископ виїхав до РФ після початку повномасштабного вторгнення та підтримав агресію Кремля. Ба більше, як зазначають в СБУ, підозрюваний вихваляв рішення Володимира Путіна щодо проведення часткової мобілізації в Росії.

Related video

Після початку повномасштабного вторгнення колишній митрополит Роменської єпархії УПЦ (МП) Олексій Масленніков втік до Росії, де спільно з представниками РПЦ благословляв російських військових, які воюють проти України. Служба безпеки України повідомила йому про підозру. Про це розповіли в пресслужбі СБУ в Telegram.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього митрополита Роменської єпархії УПЦ (МП) Олексія Масленнікова, який публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що єпископ виїхав до РФ після початку повномасштабного вторгнення та підтримав агресію Кремля. Тоді як у вересні 2022 року він взяв участь у богослужінні в монастирі Свердловської області, де разом із представниками РПЦ благословляв окупантів, які воюють проти України. Також він вихваляв рішення російського президента Володимира Путіна щодо проведення мобілізації для поповнення угрупувань РФ.

У результаті СБУ повідомила митрополиту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Нині тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності, адже поки він переховується від правосуддя на території Росії. Масленнікову загрожує тюремне ув'язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала ексочільника юридичного відділу Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської облдержадміністрації. На початку повномасштабного вторгнення він пішов на співпрацю з окупантами.

Також СБУ повідомила про підозру 11 російським військовим, які причетні до вбивства українців під час окупації Бучі в Київській області.