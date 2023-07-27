Рождество и День Святого Николая в другие даты: ПЦУ окончательно перешла на новый календарь

Уже с сентября прихожане Православной церкви Украины будут жить по новоюлианскому календарю. По словам митрополита ПЦУ Епифания, календарная комиссия уже его подготовила.

27 июля в соборе святой Софии Киевской собралась на заседание высшая властная соборная институция Православной церкви Украины — Поместный Собор, на котором было утверждено окончательное решение Архиерейского Собора о переходе на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года, сообщил секретарь Харьковской епархии ПЦУ Дмитрий Шаповалов.

"Есть окончательное решение о переходе ПЦУ на новоюлианский календарь! Из 161 делегата Поместного Собора за — 156, против — 5, воздержались — 0", — написал священник ПЦУ в Facebook.

В то же время приходы и монастыри, желающие придерживаться старого календаря, будут иметь эту возможность, что должно быть официально оформлено на приходском собрании протоколом.

По словам митрополита ПЦУ Епифания, календарная комиссия уже его подготовила. Это было сделано с целью устранения каких-либо препятствий с практической точки зрения.

Новоюлианский календарь

Новоюлианский календарь был утвержден на соборе восточных православных церквей в Константинополе в 1923 году. Он совпадает с григорианским (который используется в Украине как светский) по всем праздникам, кроме переходных — Пасхи и привязанных к ней, методика расчета которых осталась прежней. Новоюлианский календарь с 1924 года используют Вселенский патриархат, Румынская православная церковь и церкви Греции и Кипра, с 1928 года — Александрийский и Антиохийский патриархаты, с 1968 года — Болгарская православная церковь.

Так, с переходом на новоюлианский календарь для неподвижных праздников, ПЦУ будет отмечать Рождество 25 декабря, а не 7 января. Покров — 1 октября, Крещение — 6 января, а День Святого Николая — 6 декабря.

Напомним, 19 июня в ПЦУ освятили икону, написанную военным. Под святым покровом-омофором художник изобразил защитников Украины разных времен: современных украинских героев, воинов УПА и казаков.

Ранее, 26 мая, Фокус писал, почему в России так болезненно восприняли новую дату Рождества в ПЦУ. Переход ПЦУ на новый церковный календарь вызвал ужасное неприятие в России.