Похожие на Бандеру, Шухевича и Коновальца: в ПЦУ освятили икону, написанную военным (фото)
Под святым покровом-омофором художник изобразил защитников Украины разных времен: современных украинских героев, воинов УПА и казаков.
Руководитель ПЦУ Епифаний в Ровенской области освятил образ, написанный военным. На изображении якобы представлены выдающиеся лидеры украинского национального движения Степан Бандера, Роман Шухевич и Евгений Коновалец. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба 104 бригады территориальной обороны Ровенщины.
Соответствующие мероприятия прошли на территории Свято-Георгиевского близ Берестечка, где расположен мужской монастырь на Казачьих Могилах. Икону освятили для украинских защитников. Идею образа была создана в капелланской службе.
Пресвятую Богородицу, которая еще в казацкие времена считалась покровительницей украинского войска и защитницей от врага, брали за покровительницу. Автор иконы решил разработать уникальный сюжет по просьбе самих военных. Впоследствии была несколько модернизирована традиционная иконография.
Художник изобразил защитников Украины разных времен под святым покровом-омофором. На картинке можно увидеть казаков, воинов УПА и современных украинских героев. На холсте описаны две святыни Ровно — Свято-Воскресенский собор и Свято-Покровский.
Митрополит Епифаний отметил, что представители ПЦУ и военные священнослужители-капелланы всегда будут духовно поддерживать украинских воинов и молиться за них. По его словам, защитники выполняют немаловажную миссию.
Напомним, 14 июня в Лувре впервые презентовали шедевры из Музея Ханенко. Посетители музея в Париже могут увидеть иконы VI и VII веков и константинопольскую микромозаическую икону конца XIII — начала XIV века. Ученые будут детально изучать шедевры искусства. Украинские специалисты, вошедшие в Международный комитет, также принимают участие в соответствующих исследованиях.