Похожие на Бандеру, Шухевича и Коновальца: в ПЦУ освятили икону, написанную военным (фото)

Под святым покровом-омофором художник изобразил защитников Украины разных времен: современных украинских героев, воинов УПА и казаков.

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Руководитель ПЦУ Епифаний в Ровенской области освятил образ, написанный военным. На изображении якобы представлены выдающиеся лидеры украинского национального движения Степан Бандера, Роман Шухевич и Евгений Коновалец. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба 104 бригады территориальной обороны Ровенщины.

Соответствующие мероприятия прошли на территории Свято-Георгиевского близ Берестечка, где расположен мужской монастырь на Казачьих Могилах. Икону освятили для украинских защитников. Идею образа была создана в капелланской службе.

Пресвятую Богородицу, которая еще в казацкие времена считалась покровительницей украинского войска и защитницей от врага, брали за покровительницу. Автор иконы решил разработать уникальный сюжет по просьбе самих военных. Впоследствии была несколько модернизирована традиционная иконография.

Фото: 104 бригада тероборони Ривненщины

Художник изобразил защитников Украины разных времен под святым покровом-омофором. На картинке можно увидеть казаков, воинов УПА и современных украинских героев. На холсте описаны две святыни Ровно — Свято-Воскресенский собор и Свято-Покровский.

Митрополит Епифаний отметил, что представители ПЦУ и военные священнослужители-капелланы всегда будут духовно поддерживать украинских воинов и молиться за них. По его словам, защитники выполняют немаловажную миссию.

Напомним, 14 июня в Лувре впервые презентовали шедевры из Музея Ханенко. Посетители музея в Париже могут увидеть иконы VI и VII веков и константинопольскую микромозаическую икону конца XIII — начала XIV века. Ученые будут детально изучать шедевры искусства. Украинские специалисты, вошедшие в Международный комитет, также принимают участие в соответствующих исследованиях.