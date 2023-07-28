Провода не грызет, но требует нежности: домашняя крыса установила рекорд в киевской клинике (фото)

Грызун-рекордсмен имеет наибольший зафиксированный вес. Диплом получил его хозяин — военнослужащий ВСУ, которого удивили темпы роста домашнего любимца.

В одной из ветеринарных клиник Киева зафиксировали рекорд. Украинцы принесли домашнюю серую крысу с самым большим весом. Деталями 28 июля поделился корреспондент "КИЕВ24".

Крысу-рекордсмена зовут Сквиш, и она весит 885 граммов. Рост грызуна составляет примерно 47 сантиметров.

В СМИ рассказали, что Дмитрий и Яна Павленко нашли крысу на улице, и тогда она была похожа на маленькую мышку. Сквиш не испугался людей и быстро освоился в новом доме.

По словам хозяев, грызть провода и опрокидывать вазы у Сквиша нет. Зато крыса ревновала семью к компьютерной мыши и постоянно требовала внимания — просила, чтобы ее чесали.

Дмитрий — военнослужащий ВСУ, поэтому дома бывает редко. Однажды после возвращения из командировки его удивили размеры грызуна — рост Сквиша не прекращался, и он становился все больше.

"По данным из открытых источников, в мире нет серой крысы, которая бы весила более 880 граммов, а в Украине теперь есть", — подчеркнули в медиа.

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