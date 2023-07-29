"Радуйтесь, что живы": мэр Днепра предложил жителям поврежденного ЖК переехать в Запорожье

По словам Бориса Филатова, жителям не стоит рассчитывать на полную перестройку разрушенного дома и компенсация не предусмотрена, если квартиры в многоэтажке были приобретены с целью перепродажи или аренды.

После ракетного удара ВС РФ по Днепру, жильцы поврежденной многоэтажки в ЖК "Женева" пожаловались в соцсетях на отказ местных властей возместить ущерб за разрушенное жилье.

Судя по сообщениям с соцетях, жильцы недовольны реакцией Бориса Филатова, городского головы, который утверждал, что в доме не было жильцов, так как он не был введен в эксплуатацию, а квартиры в нем были предназначены для продажи второй очередью.

Тем не менее, жители утверждают, что в доме уже жили люди. Одна из жительниц дома утверждает, что даже транслировала процесс ремонта и имеет право собственности на квартиру с прошлого года.

Позиция мэра Филатова

Борис Филатов ответил на возмущения, сказав, что они могут написать заявление в администрацию, и обещал рассмотреть ситуацию. Он также добавил, что жителям не следует ожидать полной перестройки разрушенного дома, а компенсация не предоставляется, если квартиры в многоэтажке были приобретены с целью перепродажи, аренды или в качестве другой инвестиции.

"Первое. Вы товарищество совладельцев дома, и он частный так же, как и разрушенные ракетами дома в Лоц-Каменце и АНД. Городские власти могут дать вам компенсацию, но НЕ обязаны заново отстроить ваш дом. Второе. Если у вас есть жилье, а вы приобрели квартиру под перепродажу/аренду/ как инвестицию, то вы тоже компенсацию не получите. И не потому, что Филатов плохой, а потому что это просто деньги других горожан, которые не обязаны за вас платить (лично я знаю гражданку, у которой в этом ЖК есть ТРИ квартиры)", — написал Филатов в своем Telegram-канале.

Также Филатов добавил, что не собирается баллотироваться в качестве кандидата на пост городского головы на ближайших выборах в органы местного самоуправления.

"И последнее. За почти 10 лет своего мэрства я так и не привык к хамству, тупости и оскорблениям. Если вам не нравится мэр, то на выборах вы можете выбрать себе другого. У вас будет возможность. Тем более, что я баллотироваться, похоже, больше не собираюсь", — добавил Филатов.

При этом он предложил владельцам поврежденного жилья переехать в Запорожье.

"Ну или переехать жить, например, в Запорожье, где вместо миллионов гривен компенсаций вам выплатят десять тысяч", — резюмировал Филатов.

Позиция жильцов дома

Одна из пользовательниц Instagram с ником emmicorgi сообщила, что дом был введен в эксплуатацию.

"В это же время мэр города @borysfilatov, представители власти и паблики пишут, что дом не был введен в эксплуатацию и не был заселен. Это неправда! В секции жили люди! Мы транслировали как ведем ремонт! На руках право собственности прошлого года. Этими заявлениями власть помешает возмещению", — пишет пользовательница соцсети.

"Мэр города пишет, что жители "элитного комплекса" не имеют права что-то доказывать. У нас с мужем половина долга за эту квартиру. И с 24 февраля 22 года по сей день муж не "ремонтами занимается", а находится на передовой", — добавила хозяйка квартиры.

Ракетный обстрел Днепра 28 июля

28 июля Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Днепру. Одна из вражеских ракет попала в 12-этажное жилое здание. Россияне применили баллистическую ракету "Искандер".

Позже президент Владимир Зеленский также сообщил о попадании вражеского снаряда в областное управление Службы безопасности Украины.

По последним данным, в ходе вражеской атаки были травмированы 9 человек.