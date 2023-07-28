Удар ВС РФ по Днепру: количество раненых выросло до 9 человек, среди них дети (фото)

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что здание СБУ и жилой многоэтажный дом, которые пострадали в результате удара ВС РФ, были пустыми.

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В результате обстрела россиянами Днепра пострадали 9 человек. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак у себя в Telegram.

По его словам, среди пострадавших есть подростки в возрасте 14 и 17 лет.

"Среди них двое детей – 14 и 17 лет. У них акубаротравма. Такой же диагноз у двух 20-летних девушек. Еще пятеро со рваными ранами. Это мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина", — отметил он.

По словам Лысака, все будут лечиться дома.

Удар ВС РФ по Днепру

Отметим, что ранее глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявлял, что одного из пострадавших госпитализировали.

"По состоянию на сейчас – погибших нет. Пожар в административном здании ликвидирован", — отметил он в 23:11.

Также мэр Днепра Борис Филатов заявил, что здания, которые атаковали российские оккупанты, были пустыми.

"Уже третий раз выстрелили "Искандерами" в пустое здание СБУ, а заодно в жилой дом рядом. В котором, к счастью, не было жителей, потому что это была "вторая очередь" под продажу", — отметил Филатов.

По его словам, сейчас экстренные службы занимаются разбором завалов. Работы будут вестись всю ночь.

Удар ВС РФ по Днепру

Удар по Днепру

Напомним, что вечером 28 июля российские оккупанты совершили ракетный обстрел Днепра. В результате пострадало здание СБУ и жилой дом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский террор.

"Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА. Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям", — сказал глава государства.