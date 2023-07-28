Удар ЗС РФ по Дніпру: кількість поранених зросла до 9 осіб, серед них діти (фото)

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що будівля СБУ і житловий багатоповерховий будинок, які постраждали внаслідок удару ЗС РФ, були порожніми.

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Унаслідок обстрілу росіянами Дніпра постраждали 9 осіб. Про це заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у себе в Telegram.

За його словами, серед постраждалих є підлітки віком 14 і 17 років.

"Серед них двоє дітей — 14 і 17 років. У них акубаротравма. Такий самий діагноз у двох 20-річних дівчат. Ще п'ятеро з рваними ранами. Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка", — зазначив він.

За словами Лисака, усі лікуватимуться вдома.

Удар ЗС РФ по Дніпру

Зазначимо, що раніше голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявляв, що одного з постраждалих госпіталізували.

"Станом на зараз — загиблих немає. Пожежу в адміністративній будівлі ліквідовано", — зазначив він о 23:11.

Також мер Дніпра Борис Філатов заявив, що будівлі, які атакували російські окупанти, були порожніми.

"Уже втретє вистрілили "Іскандерами" в порожню будівлю СБУ, а заодно в житловий будинок поруч. У якому, на щастя, не було мешканців, бо це була "друга черга" під продаж", — зазначив Філатов.

За його словами, зараз екстрені служби займаються розбором завалів. Роботи будуть вестися всю ніч.

Удар ЗС РФ по Дніпру

Удар по Дніпру

Нагадаємо, що ввечері 28 липня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Дніпра. У результаті постраждала будівля СБУ та житловий будинок.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський терор.

"Оперативно провів розмови з СБУ, МВС, ДСНС, керівником ОВА. Усі необхідні служби на місці. Швидко реагуємо і допомагаємо людям", — сказав глава держави.