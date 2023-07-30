Грозит до 5 лет: в Киеве водитель Cadillac "подрезал" скорую помощь с ребенком внутри (фото, видео)

Правоохранители утверждают, что водителю внедорожника не понравилось, что транспорт двигался по крайней левой полосе со включенным спецсигналом. Мужчина разблокировал дорогу только после разговора с медиками.

Сотрудники правоохранительных органов в Киеве задержали водителя внедорожника Cadillac Escalade, который заблокировал движение карете скорой медицинской помощи (СМП). Об этом сообщает пресс-служба ведомства 30 июля.

По информации сотрудников полиции, медики передвигались по дороге со включенными маячками и специальным звуковым сигналом, ведь в этот момент транспортировали в больницу меленького ребенка.

"Как выяснилось, водителю не понравилось, что карета СМП спешит со включенными спецсиганалами в крайней левой полосе, поэтому он резко "подрезал" автомобиль и на время остановил спецтранспорт. В эти минуты в салоне как раз находился 2-летний ребенок, которого экстренно транспортировали в больницу. Лишь после уговора медиков он разблокировал проезд", — говорится в сообщении.

Следователи начали уголовное производство.

Примерно в 16:00 того же дня, сотрудники правоохранительных органов и оперативники Подольского управления полиции нашли водителя на улице Протасов Яр, где он и был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Оказалось, что нарушитель 1989 года рождения и он является жителем Киева.

"Следователи квалифицировали данное событие как хулиганство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до пяти лет заключения", — подытожили в полиции.

Напомним, 26 июля сообщалось, что полиция разоблачила преступную группировку, которая занималась изготовлением поддельных документов. Злоумышленники искали своих клиентов через интернет и с предоплатой от 10 тысяч гривен изготавливали фальшивые свидетельства о регистрации транспортных средств.