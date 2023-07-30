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Грозит до 5 лет: в Киеве водитель Cadillac "подрезал" скорую помощь с ребенком внутри (фото, видео)

Артем Богомаз
Фото: Полиция Киева | В Киеве водитель на внедорожнике создал аварийную ситуацию со скорой помощью

Правоохранители утверждают, что водителю внедорожника не понравилось, что транспорт двигался по крайней левой полосе со включенным спецсигналом. Мужчина разблокировал дорогу только после разговора с медиками.

Сотрудники правоохранительных органов в Киеве задержали водителя внедорожника Cadillac Escalade, который заблокировал движение карете скорой медицинской помощи (СМП). Об этом сообщает пресс-служба ведомства 30 июля.

По информации сотрудников полиции, медики передвигались по дороге со включенными маячками и специальным звуковым сигналом, ведь в этот момент транспортировали в больницу меленького ребенка.

"Как выяснилось, водителю не понравилось, что карета СМП спешит со включенными спецсиганалами в крайней левой полосе, поэтому он резко "подрезал" автомобиль и на время остановил спецтранспорт. В эти минуты в салоне как раз находился 2-летний ребенок, которого экстренно транспортировали в больницу. Лишь после уговора медиков он разблокировал проезд", — говорится в сообщении.

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Следователи начали уголовное производство.

Примерно в 16:00 того же дня, сотрудники правоохранительных органов и оперативники Подольского управления полиции нашли водителя на улице Протасов Яр, где он и был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Оказалось, что нарушитель 1989 года рождения и он является жителем Киева.

"Следователи квалифицировали данное событие как хулиганство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до пяти лет заключения", — подытожили в полиции.

Напомним, 26 июля сообщалось, что полиция разоблачила преступную группировку, которая занималась изготовлением поддельных документов. Злоумышленники искали своих клиентов через интернет и с предоплатой от 10 тысяч гривен изготавливали фальшивые свидетельства о регистрации транспортных средств.