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Украина

Полиция разоблачила преступную группировку, которая занималась изготовлением поддельных документов (фото)

офис генпрокурора, группировка, фальшивые документы, печати, подделка документов, новости киева, новости хмельницкого

Злоумышленники искали своих клиентов через интернет и с предоплатой от 10 тысяч гривен изготавливали фальшивые свидетельства о регистрации транспортных средств.

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Сотрудники Нацполиции Украины при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности разоблачили трех человек на изготовлении фальшивых документов, выдаваемых подразделениями МВД Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что под процессуальным руководством прокуроров мошенникам сообщено о подозрении по фактам подделки и использования поддельных документов, изготовления голографических защитных элементов.

По данным следствия, к подделке документов были причастны по меньшей мере три человека. Так жители Киева, Киевской и Хмельницкой областей наладили изготовление фальшивых документов, выдаваемых подразделениями МВД Украины, а именно свидетельства о регистрации транспортных средств.

Клиентов подозреваемые подыскивали через интернет и работали только по полной предоплате от 10 до 15 тысяч гривен. После выполнения "заказа" они отправляли фальшивые документы почтовыми отправлениями, а полученную прибыль делили между собой.

Правоохранители провели у подозреваемых 18 санкционированных обысков в нескольких областях Украины, в результате чего изъяли поддельные документы, деньги, штампы и печати, мобильные телефоны и черновые записи.

Сообщается, что экспертиза документов, приобретенных во время оперативной закупки, подтвердила факт подделки.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, а также готовится вручение подозрения другим сообщникам.

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Напомним, что 23 июля директор Украинской межбанковской ассоциации платежной системы ЕМА Олеси Данильченко сообщила, что в Украине появились мошенники, которые оформляют кредиты на пропавших без вести и пленных военных ВСУ, для этого они заменяют SIM-карты и несанкционированно получают доступ к онлайн-банкингу военнослужащих.

Ранее, 30 марта, Служба безопасности совместно с Национальной полицией разоблачила в Ровенской области злоумышленников, которые выманивали деньги у пропавших без вести защитников Украины. Преступную схему организовали трое заключенных за тяжкие преступления в исправительной колонии.