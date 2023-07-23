Как в Украине мошенники оформляют кредиты на военных: суть манипуляции

По словам директора Украинской межбанковской ассоциации платежной системы ЕМА Олеси Данильченко, мошенники заменяют SIM-карты и несанкционированно получают доступ к онлайн-банкингу военнослужащих.

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В Украине преступники используют хитрую схему для получения кредитов на пропавших без вести и пленных военных. Об этом говорится в материале издания Obozrevatel.

Так, по словам заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежной системы ЕМА Олеси Данильченко, мошенники осуществляют перевыпуск SIM-карт и получают несанкционированный доступ к онлайн-банкингу военнослужащих. Злоумышленники снимают деньги с их счетов и выпускают кредитные карты, нагло используя чужие средства.

Как не попасться на уловки мошенников?

Для предотвращения таких мошеннических схем, Данильченко советует военнослужащим привязать свою SIM-карту к паспорту через мобильных операторов. Это позволит легко идентифицировать владельца номера.

"Когда человек находится на военной службе и не пользуется своим номером длительное время, мошенники могут воспользоваться последними 3 цифрами его номера, чтобы восстановить SIM-карту. Они заранее собирают информацию о таких людях и используют этот прием. Поэтому настоятельно рекомендуем тем, кто направляется на фронт, привязать свою SIM-карту к паспорту, чтобы избежать риска несанкционированного использования", — подчеркнула экспертка.

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