Як в Україні шахраї оформляють кредити на військових: суть маніпуляції

За словами директора Української міжбанківської асоціації платіжної системи ЄМА Олесі Данильченко, шахраї замінюють SIM-картки і несанкціоновано отримують доступ до онлайн-банкінгу військовослужбовців.

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В Україні злочинці використовують хитру схему для отримання кредитів на зниклих безвісти і полонених військових. Про це йдеться в матеріалі видання Obozrevatel.

Так, за словами заступника директора Української міжбанківської асоціації платіжної системи ЄМА Олесі Данильченко, шахраї здійснюють перевипуск SIM-карток і отримують несанкціонований доступ до онлайн-банкінгу військовослужбовців. Зловмисники знімають гроші з їхніх рахунків і випускають кредитні картки, нахабно використовуючи чужі кошти.

Як не попастися на хитрощі шахраїв?

Для запобігання таким шахрайським схемам, Данильченко радить військовослужбовцям прив'язати свою SIM-картку до паспорта через мобільних операторів. Це дасть змогу легко ідентифікувати власника номера.

"Коли людина перебуває на військовій службі й не користується своїм номером тривалий час, шахраї можуть скористатися останніми 3 цифрами її номера, щоб відновити SIM-картку. Вони заздалегідь збирають інформацію про таких людей і використовують цей прийом. Тому наполегливо рекомендуємо тим, хто прямує на фронт, прив'язати свою SIM-картку до паспорта, щоб уникнути ризику несанкціонованого використання", — підкреслила експертка.

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