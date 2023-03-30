Выманивали деньги у родственников военнопленных: СБУ разоблачила узников-мошенников (фото)

Заключенные за тяжкие преступления связывались в соцсетях с людьми, которые разыскивали своих близких, и предлагали "помощь" за деньги. Среди "услуг" было освобождение из плена, стоимость могла составлять до 100 тысяч гривен.

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Служба безопасности совместно с Национальной полицией разоблачила в Ровненской области злоумышленников, выманивавших деньги у пропавших без вести защитников Украины. Преступную схему организовали трое заключенных за тяжкие преступления в исправительной колонии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Узники находили через интернет тех, кто разыскивает знакомых участников боевых действий, и представлялись им военными. В СБУ рассказали, что злоумышленники предлагали помочь в установлении информации о пропавших защитниках и даже в освобождении их из плена за деньги.

"Стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 100 тысяч гривен. Сумма зависела от эмоционально-психологического состояния пострадавших и их финансовых возможностей", — передает прессслужба.

Жертвы переводили средства на банковские карты знакомой одного из заключенных, после чего связь с "военнослужащими" обрывалась.

"Установлено, что мошенники подыскивали своих жертв в тематических сообществах популярных соцсетей, к которым присоединялись с фейковых аккаунтов", — подчеркнули в Службе безопасности.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

В частной переписке с родственниками военнопленных заключенные прибегали к давлению и манипуляциям, поделились в пресс-службе.

Во время обысков у знакомой одного из них правоохранители обнаружили два десятка SIM-карт, на которые были зарегистрированы фейковые учетные записи в соцсетях. Также СБУ изъяла пять банковских карт, на которые потерпевшие переводили деньги, мобильные телефоны и планшеты. Кроме того, в квартире обнаружили черновые записи с доказательствами.

"В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Продолжается расследование для привлечения виновных к ответственности", — заявили в СБУ.

Напомним, 29 марта прессслужба СБУ сообщила о привлечении вражескими спецслужбами подростков к рассылке анонимных сообщений о псевдоминировании в столице.

Сегодня, 30 марта, стало известно о задержании в российском Екатеринбурге ФСБ журналиста The Wall Street Journal. Он работал над материалом о ЧВК "Вагнер".