Виманювали гроші у родичів військовополонених: СБУ викрила в'язнів-шахраїв (фото)

Ув’язнені за тяжкі злочини зв’язувались у соцмережах із людьми, які розшукували своїх близьких, та пропонували "допомогу" за гроші. Серед "послуг" було звільнення з полону, вартість могла становити до майже 100 тисяч гривень.

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Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила у Рівненській області зловмисників, які виманювали гроші у зниклих безвісти захисників України. Злочинну схему організували троє ув’язнених за тяжкі злочини у виправній колонії. Про це повідомила пресслужба відомства.

В’язні знаходили через інтернет тих, хто розшукує знайомих учасників бойових дій, та представлялись їм військовими. В СБУ розповіли, що зловмисники пропонували допомогти у встановлені інформації про зниклих захисників та навіть у звільненні їх з полону за гроші.

"Вартість таких "послуг" становила від 3 до майже 100 тисяч гривень. Сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей", — передає пресслужба.

Жертви переказували кошти на банківські картки знайомої одного з в’язнів, після чого зв’язок з "військовослужбовцями" обривався.

"Встановлено, що шахраї підшукували своїх жертв у тематичних спільнотах популярних соцмереж, до яких приєднувались з фейкових акаунтів", — підкреслили у Службі безпеки.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

У приватному листуванні з родичами військовополонених ув’язнені вдавались до тиску та маніпуляцій, поділились у пресслужбі.

Під час обшуків у знайомої одного з них правоохоронці знайшли два десятки SIM-карт, на які були зареєстровані фейкові облікові записи у соцмережах. Також СБУ вилучила п’ять банківських карток, на які потерпілі переказували гроші, мобільні телефони й планшети. Окрім того, у квартирі знайшли чорнові записи з доказами.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності", — заявили в СБУ.

Нагадаємо, 29 березня пресслужба СБУ повідомила про залучення ворожими спецслужбами підлітків до розсилки анонімних повідомлень про псевдомінування у столиці.

Сьогодні, 30 березня, стало відомо про затримання у російському Єкатеринбурзі ФСБ журналіста The Wall Street Journal. Він працював над матеріалом про ПВК "Вагнер".